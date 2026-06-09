فعالیت این فرودگاه به روال عادی بازگشت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسن جعفری اظهار کرد: پس از صدور اطلاعیه هوانوردی (نوتام) از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر پایان محدودیتهای اعمالشده و با توجه به اعلام مراجع ذیربط درباره پایان عملیات نظامی، فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیههای صادره از سر گرفته شده است.
وی افزود: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط، محدودیتهای پروازی رفع شده و فعالیتهای هوانوردی در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد طبق برنامه به روال عادی بازگشته است.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد تأکید کرد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط، استانداردهای ایمنی و اطلاعیههای رسمی هوانوردی انجام میشود و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان در اولویت اصلی قرار دارد.
جعفری ادامه داد: از مسافران درخواست میشود، برای اطلاع از وضعیت پروازهای خود، برنامههای پروازی را از طریق شرکتهای هواپیمایی و منابع رسمی فرودگاه پیگیری کنند.