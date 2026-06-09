نجات پسر اصفهانی از دست آدمربایان بعد از ۴۰ روز
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسن علیاکبری رییس پلیس آگاهی اصفهان در تشریح این حادثه به رسانهها گفت: این مورد یک پرونده پیچیده آدمربایی با طراحی و فریب حرفهای بود.
وی اظهار داشت: آدمربایان تلاش داشتند با ظاهرسازی و جلب اعتماد اولیه، عملیات خود را پیش ببرند بهطوریکه بنا به گفته فرد گروگانگیر، آدمربایان با ظاهر مامورنما، مسلح، جدی و مسلط با مراجعه به منزل این فرد، مدارکی نشان داده و با لحنی قاطع گفته بودند که باید برای چند توضیح همراهشان برود و از او خواسته بودند که با آنها همکاری کند تا همهچیز زود تمام شود.
رییس پلیس آگاهی اصفهان افزود: فرد گروگانگیر در این مدت ۴۰ روزه اسارت علاوه بر زنجیر شدن دست و پاهایش، به لحاظ روحی و روانی نیز تحت شکنجههای فراوان قرار گرفته و متوجه تهدید برای خانوادهاش شده بود.
وی خاطرنشان کرد: خانواده فرد گروگانگیر در ابتدا تصور میکردند که ماجرا یک موضوع رسمی و قانونی است، چون آدمربایان خودشان را در ظاهر مأمور معرفی کرده بودند و همین فریب حسابشده باعث شده بود کسی از همان ابتدا به ربایش شک نکند.
سرهنگ علیاکبری تاکید کرد: پلیس آگاهی استان اصفهان، بدون داشتن سرنخ جدی، کار را از نقطه صفر آغاز کرد و با رایزنیهای اطلاعاتی، بررسیهای تخصصی، رصدهای میدانی و پیگیریهای بیوقفه، در نهایت موفق به شناسایی محل نگهداری گروگان شد.
وی با اشاره به آزادسازی فرد گروگان گرفته شده در عملیاتی هماهنگ گفت: این پرونده، فقط روایت یک نجات نبود، بلکه یادآور حقیقتی بود که گاهی در هیاهوی زندگی فراموش میشود و آن تلاش مستمر کارآگاهان پلیس برای خدمت به مردم و برقراری امنیت پایدار در جامعه است.
وگرنه دوباره اینگونه اعمال مجرمانه تکرار می شود