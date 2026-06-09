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نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از رها سازی جوان ۲۴ ساله که ۴۰ روز در اسارت گروگان‌گیر‌ها گرفتار شده بود توسط ماموران این اداره خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۵۶
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127800 بازدید
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۶۵
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسن علی‌اکبری رییس پلیس آگاهی اصفهان در تشریح این حادثه به رسانه‌ها گفت: این مورد یک پرونده پیچیده آدم‌ربایی با طراحی و فریب حرفه‌ای بود.

وی اظهار داشت: آدم‌ربایان تلاش داشتند با ظاهرسازی و جلب اعتماد اولیه، عملیات خود را پیش ببرند به‌طوریکه بنا به گفته فرد گروگان‌گیر، آدم‌ربایان با ظاهر مامورنما، مسلح، جدی و مسلط با مراجعه به منزل این فرد، مدارکی نشان داده و با لحنی قاطع گفته بودند که باید برای چند توضیح همراهشان برود و از او خواسته بودند که با آنها همکاری کند تا همه‌چیز زود تمام شود.

رییس پلیس آگاهی اصفهان افزود: فرد گروگان‌گیر در این مدت ۴۰ روزه اسارت علاوه بر زنجیر شدن دست و پاهایش، به لحاظ روحی و روانی نیز تحت شکنجه‌های فراوان قرار گرفته و متوجه تهدید برای خانواده‌اش شده بود.

وی خاطرنشان کرد: خانواده فرد گروگان‌گیر در ابتدا تصور می‌کردند که ماجرا یک موضوع رسمی و قانونی است، چون آدم‌ربایان خودشان را در ظاهر مأمور معرفی کرده بودند و همین فریب حساب‌شده باعث شده بود کسی از همان ابتدا به ربایش شک نکند.

سرهنگ علی‌اکبری تاکید کرد: پلیس آگاهی استان اصفهان، بدون داشتن سرنخ جدی، کار را از نقطه صفر آغاز کرد و با رایزنی‌های اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی، رصد‌های میدانی و پیگیری‌های بی‌وقفه، در نهایت موفق به شناسایی محل نگهداری گروگان شد.

وی با اشاره به آزادسازی فرد گروگان گرفته شده در عملیاتی هماهنگ گفت: این پرونده، فقط روایت یک نجات نبود، بلکه یادآور حقیقتی بود که گاهی در هیاهوی زندگی فراموش می‌شود و آن تلاش مستمر کارآگاهان پلیس برای خدمت به مردم و برقراری امنیت پایدار در جامعه است.

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برچسب ها
آدم ربایی استان اصفهان گروگانگیری ربایش اسارت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
15
143
پاسخ
تشکر از پلیس های درستکار وخدمت گزار خسته نباشید
سوسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
122
پاسخ
تشکر از پلیس آگاهی که با هوشمندی گروگانگیر هارو دستگیر کردند خدا قوت خسته نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
139
پاسخ
خواهشا با این افراد بسیار جدی و خشن برخورد شود تا دیگر خلاف کاران به فکر اعمال خشونت بار نشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
15
142
پاسخ
باید بی آبرو و رسوا شوند و نام و نام خانوادگی ها و محل سکونت آنها در رسانه ها به اطلاع عموم برسد.
وگرنه دوباره اینگونه اعمال مجرمانه تکرار می شود
پاسخ ها
هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نظر شما محترم،ولی افرادی هستند که تحت تاثیر عواملی دست به چنین کارهایی میزنند،که بعد از ارتکاب به جرم ،قبل از دستگیری پشیمان میشوند،ولی چاره نمبینند،واگر اینها را رسوا کنیم شاید بخاطر همین حتی دست به خودکشی هم بزنند،بگزارید قانون تصمیم بگیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
130
پاسخ
این آشغالها را اعدام کنید.اینها هم آبروی پلیس را میبرن هم اعتماد مردم به مامورین را.هم حس عدم امنیت روانی در جامعه ایجاد میکنن.در واقع مفسد فی الارض هستن
محیپ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
105
پاسخ
تشکر از پلیس آگاهی اصفهان
زی زی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
43
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
29
46
پاسخ
لطفا بگیدکه آدم ربایان محلی نبودندوازاهالی شهرهای دیگر بودند
پاسخ ها
دینا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
دنبال زیربغل ماری؟
امنیت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
بله امنیت خیلی دیریم
ارشک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
4
پاسخ
از حقوق و مزایای این جان بر کفان هم بگویید واقعا پای درد دلشان می نشینی خجالت می کشی
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