وعده‌های تعدیل قیمت در بازار میوه، حالا در برابر واقعیت‌های خشن تورمی رنگ باخته است این بر خلاف روال سال‌های گذشته، نه تنها با افزایش عرضه در خردادماه قیمت‌ها نشکست، بلکه شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت نوبرانه‌ها نسبت به اردیبهشت بودیم.

زنگ خطر برای سلامت عمومی جامعه به صدا درآمده است؛ به طوری که وقتی قیمت یک سبد کوچک میوه از مرز یک میلیون تومان فراتر می‌رود، نتیجه‌ای جز حذف ویتامین‌ها از رژیم غذایی طبقه متوسط و ضعیف نخواهد داشت . بررسی‌های تابناک از بازار میوه و تره‌بار تهران در هفته سوم خرداد، حکایت از شکاف عمیق بین وفور کالا و فقر خرید دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، انتشار لیست قیمت‌های عمده‌فروشی میوه در میدان بزرگ تهران برای هفته سوم خردادماه، حکایت از شکاف عمیق میان قیمت‌های تولید و توان خریدِ طبقه متوسط و ضعیف جامعه دارد؛ جایی که حتی قیمت‌های عمده نیز برای بسیاری از خانوارها، عدد‌هایی رؤیایی به نظر می‌رسند.

نگاهی به نرخ‌نامه ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار میوه و صیفی‌جات در حال تجربه یک فشار تورمی مضاعف است درحالی که بر اساس این آمار، قیمت میوه‌های نوبرانه مانند زردآلو، گیلاس، انبه و... در میدان مرکزی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان نوسان دارد اما این تمام ماجرا نیست؛ با احتساب سود قانونی ۳۰ تا ۳۵ درصدی خرده‌فروشی، این محصولات در مغازه‌های سطح شهر با قیمت‌هایی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه خواهند شد.

مقایسه این ارقام با اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک پارادوکس تلخ است به طوری که طبق روال سال‌های گذشته، با ورود به خرداد و افزایش عرضه میوه‌های تابستانی، انتظار می‌رفت منحنی قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد اما با این حال، قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی اقلام نوبرانه رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است برای مثال در گروه میوه‌های فصلی قیمت‌هایی نظیر ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گرم میوه، یعنی یک کیلو میوه نوبرانه معادل دستمزد چندین روز یک کارگر ساده است.

یا اینکه در گروه سبزیجات پایه مانند سیب‌زمینی و پیاز که همواره «سپر غذایی» قشر کم‌درآمد بودند، اکنون با قیمت عمده ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، در خرده‌فروشی‌ها به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شده اند؛ تغییری که نسبت به ماه قبل افزایشی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بنابراین وقتی قیمت یک سبد میوه شامل دو کیلو از محصولات فصلی به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد، به وضوح می‌توان شاهد «حذف میوه» از سبد مصرفی روزانه بسیاری از خانوارها بود البته در بازار فعلی، هندوانه با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان تنها محصولی است که همچنان در دسترس عموم قرار دارد و این یعنی سبد میوه متنوع جای خود را به تک‌محصولی داده است.

همچنین تاکید بر افزایش ۳۵ درصدی قیمت به دلیل هزینه حمل‌ونقل و اجاره‌بها نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های غیرمولد مانند هزینه های لجستیکی و حتی مسکن، مستقیماً سفره غذایی مردم را هدف قرار داده است.

هرچند مسئولان تنظیم بازار امیدوارند با رسیدن به تیرماه و انبوه شدن عرضه محصولات، قیمت‌ها تعدیل شود، اما واقعیت‌های اقتصادی چیزی جز تورم نهاده‌ها و دستمزدها نیست بنابراین نباید منتظر کاهش معناداری بود چراکه در حال حاضر، شکاف قیمتی میان میدان مرکزی و خرده‌فروشی‌های محلی به دلیل عدم نظارت دقیق، در برخی مناطق حتی از مرز ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.

به گزارش تابناک ، بازار میوه در هفته جاری، بازاری است که در آن «وفور کالا» وجود دارد اما «توان خرید» نیست ؛ جایی که تبدیل شدن میوه‌های معمولی تابستانی به کالاهای لاکچری، زنگ خطری برای سلامت عمومی و تغذیه جامعه است. اگر تدبیری برای کاهش هزینه‌های توزیع و نظارت بر نرخ‌گذاری خرده‌فروشی‌ها صورت نگیرد، خرداد ۱۴۰۵ به عنوان ماهی ثبت خواهد شد که در آن نوبرانه‌ها، دورتر از همیشه از دست مردم باقی ماندند.