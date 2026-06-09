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تابناک گزارش می دهد؛

  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد! 

وعده‌های تعدیل قیمت در بازار میوه، حالا در برابر واقعیت‌های خشن تورمی رنگ باخته است این بر خلاف روال سال‌های گذشته، نه تنها با افزایش عرضه در خردادماه قیمت‌ها نشکست، بلکه شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت نوبرانه‌ها نسبت به اردیبهشت بودیم.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۵۱
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34400 بازدید
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۷۳

  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد! 

زنگ خطر برای سلامت عمومی جامعه به صدا درآمده است؛ به طوری که وقتی قیمت یک سبد کوچک میوه از مرز یک میلیون تومان فراتر می‌رود، نتیجه‌ای جز حذف ویتامین‌ها از رژیم غذایی طبقه متوسط و ضعیف نخواهد داشت . بررسی‌های تابناک از بازار میوه و تره‌بار تهران در هفته سوم خرداد، حکایت از شکاف عمیق بین وفور کالا و فقر خرید دارد.
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، انتشار لیست قیمت‌های عمده‌فروشی میوه در میدان بزرگ تهران برای هفته سوم خردادماه، حکایت از شکاف عمیق میان قیمت‌های تولید و توان خریدِ طبقه متوسط و ضعیف جامعه دارد؛ جایی که حتی قیمت‌های عمده نیز برای بسیاری از خانوارها، عدد‌هایی رؤیایی به نظر می‌رسند.
 
نگاهی به نرخ‌نامه ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار میوه و صیفی‌جات در حال تجربه یک فشار تورمی مضاعف است درحالی که بر اساس این آمار، قیمت میوه‌های نوبرانه مانند زردآلو، گیلاس، انبه و...  در میدان مرکزی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان نوسان دارد اما این تمام ماجرا نیست؛ با احتساب سود قانونی ۳۰ تا ۳۵ درصدی خرده‌فروشی، این محصولات در مغازه‌های سطح شهر با قیمت‌هایی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه خواهند شد.
 
مقایسه این ارقام با اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک پارادوکس تلخ است به طوری که طبق روال سال‌های گذشته، با ورود به خرداد و افزایش عرضه میوه‌های تابستانی، انتظار می‌رفت منحنی قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد اما با این حال، قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی اقلام نوبرانه رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است برای مثال در گروه میوه‌های فصلی قیمت‌هایی نظیر ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گرم میوه، یعنی یک کیلو میوه نوبرانه معادل دستمزد چندین روز یک کارگر ساده است. 
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد! 
 
یا اینکه در گروه سبزیجات پایه مانند سیب‌زمینی و پیاز که همواره «سپر غذایی» قشر کم‌درآمد بودند، اکنون با قیمت عمده ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، در خرده‌فروشی‌ها به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شده اند؛ تغییری که نسبت به ماه قبل افزایشی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
 
بنابراین وقتی قیمت یک سبد میوه شامل دو کیلو از محصولات فصلی به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد، به وضوح می‌توان شاهد «حذف میوه» از سبد مصرفی روزانه بسیاری از خانوارها بود البته در بازار فعلی، هندوانه با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان تنها محصولی است که همچنان در دسترس عموم قرار دارد و این یعنی سبد میوه متنوع جای خود را به تک‌محصولی داده است.
 
همچنین تاکید بر افزایش ۳۵ درصدی قیمت به دلیل هزینه حمل‌ونقل و اجاره‌بها نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های غیرمولد مانند هزینه های لجستیکی و حتی مسکن، مستقیماً سفره غذایی مردم را هدف قرار داده است.
 
هرچند مسئولان تنظیم بازار امیدوارند با رسیدن به تیرماه و انبوه شدن عرضه محصولات، قیمت‌ها تعدیل شود، اما واقعیت‌های اقتصادی چیزی جز تورم نهاده‌ها و دستمزدها نیست بنابراین نباید منتظر کاهش معناداری بود چراکه در حال حاضر، شکاف قیمتی میان میدان مرکزی و خرده‌فروشی‌های محلی به دلیل عدم نظارت دقیق، در برخی مناطق حتی از مرز ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.
 
به گزارش تابناک ، بازار میوه در هفته جاری، بازاری است که در آن «وفور کالا» وجود دارد اما «توان خرید» نیست ؛ جایی که تبدیل شدن میوه‌های معمولی تابستانی به کالاهای لاکچری، زنگ خطری برای سلامت عمومی و تغذیه جامعه است. اگر تدبیری برای کاهش هزینه‌های توزیع و نظارت بر نرخ‌گذاری خرده‌فروشی‌ها صورت نگیرد، خرداد ۱۴۰۵ به عنوان ماهی ثبت خواهد شد که در آن نوبرانه‌ها، دورتر از همیشه از دست مردم باقی ماندند.
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برچسب ها
قیمت میوه‌های نوبرانه میوه های تابستانی نرخ نامه میوه و تره بار بازار میوه و صیفی‌جات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۷۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
118
پاسخ
میوه چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
پیازه دیگه.تا حالا نخوردی؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ما فقط میوه پیاز گوجه خیار میخریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مسئله ای که هست اینه که
این میوه فروش ها حاضرند میوه ها خراب بشه و دور بریزند ولی حاضر نیستند تخفیف بدهند کسانی که بودجه کمتری دارند بخرند. .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
وارد مرحله خاصی شدیم عده ای خواستار فشار بیشتر به مردم هستند و عده ای خواستار رفاه مردم .....
برای اهداف خود....
ولی اشتباه می کنند همه ایران باید یکصدا باشد و کسی از مردم سو استفاده نکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تعجب ندارد.
چرا می خندی
تازه شدیم مثل ژاپن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
میوه همون سبزی قرمه است با شنبلیله بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
51
پاسخ
باید فروش ممنوع بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
راست میگفتند به قله رسیدیم و باور نمی کردیم تازه متوجه شدم منظور چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
106
23
پاسخ
نمیخوریم. اگه نخوریم هیچ اتقافی نمیوفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
آخر این نخوردنها هیچ اتفاقی نمییوفته.فقط میمیریم.اونم که اصلا مهم نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بچه دلش میخواد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نمیشه هم نخورد هم نپوشید هم نخرید
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
معلومه خودت میخوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
118
پاسخ
اختلاف درآمد و هزینه ها شرم آوره. چطور با این قیمت ها خجالت نمیکشند از عدد پایه حقوق؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خجالت آوره بچه دلش میخواد و نتونی بخری براش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
56
پاسخ
گیلاس خریدم کیلویی ۷۰۰ هزار البته نیم کیلو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
کار خوبی نکردی اونی که بچه داره ونمیتونه بخره چی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
کسیکه گیلاس میخره کیلویی یک میلیون و چهارصد هزار تومن یعنی درآمد نجومی داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تو داشتی خرید ی،اما خیلی ها حتی توانایی خرید گوجه و پیاز را هم ندارند،حالا اگه بچه داشته باشند ک واقعا باعث شرمساری برای مسببان این وضعیت
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
54
پاسخ
در آمریکا یک کیلو گیلاس تقریبا 12 دلاره.
قیمت میوه در کشور خیلی پایینه و این ها قیمت واقعی میوه نیستند. با این وضع هم کشاورز متضرر هست هم ما.
من ترجیح می دم ماهی 7000 دلار حقوق بگیرم ولی گیلاس رو کیلویی 12 دلار بخرم. کشاورز هم منتفع میشه، کارگر مزرعه منتفع میشه، نهاد حمل و نقل هم همینطور.
با این قیمت هایی که الان توی بازار هست گیلاس بسهم سفره ما نیست، کارگر دستمزد قابل قبول نداره و کشاورز هم قطعا به مزد زحمتش نمی رسه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اونجا هم یک کارمند 10هزار دلار حقوق میگیره
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خیلی شوتی چی رو با چی داری مقایسه میکنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
حتما یه روزی 7000 دلار حقوق میگیری 😂😂 ...توی دنیای موازی
حسنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس 1356 کجای کاری ؟ حقوق بیش از 2000 دلار نیست.
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اگر گیلاس ۱۲دلار حقوق آنها چند ریاله آخه نمیشه حقوق با ریال بی ارزش باشه ولی خرید کالا با دلار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
فقط عاشق اونم که نوشته یه کارمند توی آمریکا ۱۰۰۰۰ دلار حقوق میگیره! :)) لابد یه فامیل هم داری که آمریکاست و اون گفته! :)) عزیزم حقوق در آمریکا از سال ۲۰۰۹ تا الان از کف حدود ۱۳۰۰ دلار شروع میشه و استاد دانشگاه حدود ۷۰۰۰ دلار میگیره؛ که اگه توی شهرهای بزرگ باشه حدود ۴۰۰۰ دلارش میره برای اجاره و بنزین باکی ۱۵۰ دلار و نون هم که خرتوخره، میانگین کیلویی حدودا ۶ دلار شده و خلاصه قیمتا رو بگیر برو جلو! این ده‌هزار دلارم جای دیگه نگو، بهت میخندن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
17
61
پاسخ
از ته دل آرزو می کنم که دانه دانه این میوه ها خراب شده و روی دست کلیه فروشندگان میادین و مغازه و دلالها بماند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خوب که چی.دلال حاضره میوه اش خراب بشه اما هزار تومن از قیمتش نزنه.کار از ریشه خرابه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
کاش فقط میوه گران بود فعلا زندگی کردن گران شده در ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
آنقدر قیمت ها بالاس ک دلالان و حتی میوه فروشان وحاضرن نصف ب نصف محصولات گندیده و خراب بشه اما قیمت پایین نیارن
سینا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
73
پاسخ
چه فایده هر سال و هر ماه میای از حذف یک کالا از سبد خانوار مینویسی چه اتفاقی افتاد چی درست شد ؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
پارسال من تنها میوه ای که خریدم پیاز وخیار گوجه بود امسال هم تا الان چیزی نخریدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
60
پاسخ
صادرات اقلام خوراکی بحد و اندازه ای قیمت این اقلام رو در داخل نجومی کرده که فرضا یک باغدار یا مرغدار با هر نوبت فروشش میلیاردها سود میریزه جیب . شدیم گرونترین نقطه جهان بلحاظ مواد غذایی ولی در جامعه ای که دستمزد کارگر ماهی 100 تا 150 دلار . نتیجه : شیوع شدید گرسنگی و خالی شدن سفره ها . و جالبتر از همه خنده ها و رضایت پزشکیان از سیاستهای اقتصادیش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
همه چیز اول نیاز داخل بعد صادرات
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مگه مردم مهمند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
البته ربطی به پزشکیان نداره رییس جمهورهای ایران هیچ کاره هستن فقط نماد رییس جمهور را دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
58
پاسخ
با درود فراوان یه سوال شما میوه نوبر خوشمزه مثل گیلاس و و خوردید اگه خوردید خوش به حالتون ما فقط تماشا گریم اگه اونا را بخوریم دیگه نون نداریم انشاالله میزیم بهشت اونجا میخوریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
درود ما از ویترین میوه فروشی نگاه میکنیم اه مبکشیم میوه ما هم پیاز و سیب زمینی
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