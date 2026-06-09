واکنش فدراسیون فوتبال به لغو دیدار با گرنادا
فدراسیون فوتبال اعلام کرد دیدار تدارکاتی با گرنادا هرگز به مرحله توافق نهایی و امضای قرارداد نرسیده بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال در واکنش به برخی گمانهزنیها درباره لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل گرنادا، اعلام کرد که اساساً هیچ قرارداد رسمی میان دو فدراسیون به امضا نرسیده بود.
بر اساس توضیحات فدراسیون، گرنادا تنها یکی از گزینههای مدنظر برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی پشت درهای بسته بود و مذاکرات در این خصوص هرگز به مرحله توافق نهایی و عقد قرارداد نرسید.
فدراسیون فوتبال تأکید کرد که موضوع حضور گرنادا بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی پیشتر نیز اطلاعرسانی شده بود و در نهایت این مسابقه به دلیل نهایی نشدن توافقات، از دستور کار خارج شد.
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