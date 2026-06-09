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علت صداهای انفجار در صالح‌آباد ایلام چه بود؟

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام صدای انفجارهای شنیده‌شده در «صالح‌آباد» را مربوط به رزمایش نیروهای مسلح دانست.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴۷
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علت صداهای انفجار در صالح‌آباد ایلام چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تاج الدین صالحیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام درباره صدای انفجارهای شنیده‌شده در منطقه صالح‌آباد اظهار کرد: این صداها ناشی از اجرای تمرینات و رزمایش‌های از پیش تعیین‌شده ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه بوده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌های آموزشی و عملیاتی نیروهای مسلح انجام می‌شود، افزود: انفجارهای شنیده‌شده بخشی از روند اجرای این رزمایش‌ها بوده و هیچ‌گونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام با تأکید بر حاکم بودن آرامش کامل در منطقه تصریح کرد: مردم شریف استان و ساکنان مناطق همجوار نسبت به این موضوع نگرانی نداشته باشند و اخبار مربوط به این‌گونه مسائل را صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کرده و برای دریافت اطلاعات دقیق، اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول را ملاک قرار دهند.

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