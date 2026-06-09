بدرقه پیکر مطهر شهدای دیروز پدافند ارتش
مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری» از جان بر کفان نیروی پدافند هوایی ارتش امروز ۱۹ خردادماه در شهرک شهید بهشتی تهران برگزار میشود.
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مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری» از جان بر کفان نیروی پدافند هوایی ارتش امروز ۱۹ خردادماه در شهرک شهید بهشتی تهران برگزار میشود.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، شهدای والامقام نیروی پدافند هوایی ارتش در حال انجام مأموریت دفاع از آسمان کشور در جریان تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی، با شلیک دشمن آمریکایی صهیونی به فیض شهادت رسیدند.
بنابر این گزارش مراسم وداع و تشییع این شهدای گرانقدر با حضور مردم قدر شناس شرق تهران امروز سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ از شهرک شهید بهشتی واقع در منطقه ۱۴ تهران برگزار میشود.
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پس هلال احمر که میگه هیچ کشته و مصدومی نداشتیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
روحشون شاد ⚘️⚘️ خدا به خانوادهاشون صبر بده، خدایا از ترامپ و نتانیاهو نگذر ان شاءالله خوار و نابود بشن الهی آمین
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