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بدرقه پیکر مطهر شهدای دیروز پدافند ارتش

مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری» از  جان بر کفان نیروی پدافند هوایی ارتش امروز ۱۹ خردادماه در شهرک شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴۴
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9328 بازدید
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۵
بدرقه پیکر مطهر شهدای دیروز پدافند ارتش

مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری» از  جان بر کفان نیروی پدافند هوایی ارتش امروز ۱۹ خردادماه در شهرک شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، شهدای والامقام نیروی پدافند هوایی ارتش در حال انجام مأموریت دفاع از آسمان کشور در جریان تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی، با شلیک دشمن آمریکایی صهیونی به فیض شهادت رسیدند.

بنابر این گزارش مراسم  وداع و تشییع این شهدای گرانقدر با حضور مردم قدر شناس شرق تهران امروز سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ از شهرک شهید بهشتی واقع در منطقه ۱۴ تهران  برگزار می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
23
پاسخ
روحشون شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
25
پاسخ
پس هلال احمر که میگه هیچ کشته و مصدومی نداشتیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
29
پاسخ
روحشان شاد تا ابد .
رزا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
21
پاسخ
روحشون شاد ⚘️⚘️ خدا به خانوادهاشون صبر بده، خدایا از ترامپ و نتانیاهو نگذر ان شاءالله خوار و نابود بشن الهی آمین
فتانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
2
پاسخ
روحشان شاد و یادشان گرامی،
خداوند به خانواده‌ش صبر بده 😔😔
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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