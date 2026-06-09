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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۹ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان به ۱۴۷,۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴۰
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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۹ خرداد

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷،۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان به ۱۴۷،۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۰،۱۴۰ (یکصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل) تومان، به ۱۷۰،۸۲۷ (یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و بیست و هفت) تومان رسید.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰،۲۲۰ (چهل هزار و دویست و بیست) تومان به ۴۰،۲۸۹ (چهل هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان رسید.

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