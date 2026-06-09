قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۹ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان به ۱۴۷,۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷،۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان به ۱۴۷،۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۰،۱۴۰ (یکصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل) تومان، به ۱۷۰،۸۲۷ (یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و بیست و هفت) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰،۲۲۰ (چهل هزار و دویست و بیست) تومان به ۴۰،۲۸۹ (چهل هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان رسید.
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