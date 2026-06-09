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روایت فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان

رییس فدراسیون ووشو گفت: مستنداتی در اختیار فدراسیون ووشو است که در صورت افشا، مایه خجالت و سرافکندگی هر چه بیشتر این افراد خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۳۹
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روایت فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در واکنش به اتفاقات تلخ و زننده‌ای که روز گذشته در محل فدراسیون رخ داد، اظهار داشت: فدراسیون همواره به رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه زمینه‌ها تأکید داشته و این مهم همیشه در دستورکار تمام اهالی خانواده ووشو اعم از بازیکن، مربی، داور، مدیر و کارکنان بوده‌است. ما به‌دلیل جلوگیری از تعارض منافع و کنترل هیجانات ناشی از مسابقات و بر اساس پروتکل درون‌اردویی بودن رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان، بازی سهیلا منصوریان و دیانا رحیمی را بدون حضور افراد غیر ضروری برگزار کردیم که اقدام خانم الهه منصوریان که از حدود ساعت ۵:۳۰ صبح جلوی درب سالن مسابقات بود، مورد قبول نبوده است.

وی در ادامه بیان داشت: متأسفانه پس از شکست سهیلا منصوریان که با امتیاز فنی در ۲ راند پیاپی و ثبت دومین شکست وی در انتخابی‌ها که به منزله حذف از ترکیب تیم ملی برای بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویاست، ۲ خواهر دیگر با هتک حرمت، فریاد و استفاده از الفاظی ناشایست با شکستن دوربین مداربسته و قفل درب اتاق ریاست، وارد اتاق من شدند و به بنده حمله فیزیکی کردند که تمامی این اتفاقات در حضور شاهدان عینی همانطور که در ویدیو‌های مداربسته موجود است ضبط و ثبت شده است.

صدیقی اذعان داشت: شخصاً سعی کردم محترمانه رفتار کنم و با پرهیز از تنش، پاسخ مؤدبانه‌ای به رفتار‌های زشت و قبیح الهه و شهربانو منصوریان بدهم، اما متأسفانه این دو خواهر با هتک حرمت به تصاویر شهدای انقلاب اسلامی، شکستن قاب عکس رهبر شهید و امام راحل، قاب وان‌یکاد پس از حمله فیزیکی، چاقویی را که در جیب خود از قبل پنهان کرده بود تا برای حمله به من استفاده کند را در دست گرفته و پس از اینکه موفق نشدند سناریو خود را عملیاتی کنند ناگهان متوجه شدم الهه منصوریان اقدام به خودزنی کرده و شروع به فریاد می‌کند، که همه افراد داخل اتاق دیدند که خودش به چه نحوی به خودش آسیب می‌زند.

وی در این رابطه عنوان داشت: به محض این که این صحنه را دیدم، از اتاق خودم خارج شدم تا فرصت بیشتری به این افراد برای ادامه رفتار‌های ساختارشکنانه‌شان ندهم. در همین حین شهربانو منصوریان به یک مرد که همراهشان و از ابتدای این قائله و با گوشی مشغول فیلم‌برداری بود و طی اقدامی هماهنگ‌شده وی را همراهی می‌کرد، گفت که از او فیلم بگیر که خواهرم را چاقو زده! این در شرایطی است که افراد حاضر در اتاق، شهادت رسمی و حقوقی داده‌اند که الهه منصوریان خودزنی کرده و این شهادت‌نامه پیوست شکایت رسمی فدراسیون شده‌است.

رئیس فدراسیون ووشو تأکید داشت: فدراسیون روایت صحیحی از قائله تأسف‌برانگیز روز گذشته را با مستنداتی از قبیل تصاویر و فیلم بر روی خروجی‌های رسمی قرار داد که با شفافیت کامل رسانه‌های معتبر به آن استناد کرده‌اند. متأسفانه استوری‌ها و پست‌های اینستاگرامی خواهران منصوریان بر مدار دروغ و روایت ناصواب می‌چرخد و این بار هم این پیشکسوتان که باید منادی اخلاق و رفتار پهلوانی باشند سعی بر تحریف واقعیت داشته‌اند.

وی با بیان این که هتک حرمت یک پیشکسوت و قهرمان به خانه خود با هیچ متر و معیاری قابل پذیرش نیست، گفت: همواره سعی بر گفت‌و‌گو و تعامل با همه افراد از همه سلیقه‌ها داشته‌ایم، اما در این مورد خاص، همه به عینه دیدند که چه شد و نمایندگان محترم حراست مجموعه ورزشی آزادی و وزارت ورزش‌وجوانان نیز در فدراسیون در لحظه وقوع این بی‌احترامی حضور داشتند و جزییات را از ابتدا دیدند. مطمئناً توهین لفظی و تهدید کارکنان فدراسیون به هیچ وجه قابل اغماض نیست و فدراسیون ووشو ضمن محکوم کردن این رفتار‌های غیرانسانی به شدیدترین لحن ممکن، از طریق مراجع قضایی و قانونی حق خود را پی‌گیری می‌کند. ضمن اینکه در حال حاضر نیز پرونده دیگری باتوجه به نشر اکاذیب، هتاکی و توهین و افترای صورت گرفته از سوی خانم شهربانو منصوریان در فضای مجازی در مجاری قانونی در حال پیگیری است. دیگر دوران بزن در رو تمام شده است.

صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: رقابت‌های انتخابی با کم‌ترین حاشیه، بیش‌ترین آرامش و سلامت و با استفاده از داوران بین‌المللی برگزار شد به طوری که هیچ بازیکنی از داوری و نتایج شکایت نداشت. این رفتار‌ها شوکه‌کننده است و ما وظیفه داریم جلوی تسری آن را بگیریم. همچنین مستنداتی در اختیار فدراسیون ووشو است که در صورت افشا، مایه خجالت و سرافکندگی هر چه بیش‌تر این افراد خواهد شد و بزودی در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار خواهد گرفت.

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برچسب ها
فدراسیون ووشو خواهران منصوریان اخلاق حرفه‌ای سهیلا منصوریان تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
13
پاسخ
البته پزشکی قانونی خودزنی رو از دیگر زنی تشخیص میده جای نگرانی نداره.درس عبرتی باشه تا دگ با یه پیروزی از یک نفر بت نسازیم تا با شکستش بفهمیم اون بت پوشالی بوده‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
10
پاسخ
لات و لمپن ها. هر روز یک دعوا راه می اندازند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
8
پاسخ
قوه قضائیه با جدیت رسیدگی کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
2
پاسخ
قائله نه ، غایله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
10
پاسخ
رفتارهای سخیف و بسیار زشت ورزشکاران!
آنها علاوه بر محرومیت باید عذر خواهی عمومی کنند.
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