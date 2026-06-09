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تعداد بازدید : 6172
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کد خبر:۱۳۷۷۹۳۷
کد خبر:۱۳۷۷۹۳۷
9787 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!

در پخش زنده شبکه خبر هنگام سوئیچ دوربین‌ها یکی از عوامل پشت صحنه جلوی دوربین برنامه آمد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر شبکه خبر صداوسیما گاف ویدیو سوتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
13
پاسخ
وای خاک ور چوک

چه جسارتا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تابناک واقعا خیلی بیکاری!!
این شد خبر که وقت ما رو میگیری؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
عیب‌جویی خصلت انسانهای شایسته نیست؛ مخصوصا اگر آن عیب کوچک را بزرگ کنیم....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
11
پاسخ
وای چه جالب . برم برنامه های تلویزیون رو ببینم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
12
پاسخ
تابناک این اتفاق همه جای دنیا پیش میاد حالا گیر دادی به صدا سیما چند وقته
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
17
پاسخ
وای چه فاجعه ای! بدبختم شدیم! حالا چیکار کنیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
7
پاسخ
وای چه فاجعه ای . رسانه ی میلی ... همینو می خواستید یادآوری کنید ؟ خیالتان راحت ، یادآوری شد .‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
6
پاسخ
چقدرم خوش قیافه بود😃😃😃😃
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
7
پاسخ
خوب که چی . چه خبری
ژورنالیست
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
7
پاسخ
وا مصیبتا ! چه گاف بزرگی !
الهه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
2
پاسخ
وااااای چقدررر عجیب و حیرت انگیز!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
0
پاسخ
سالهاست تلویزیون ایران نگاه نمیکنم
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