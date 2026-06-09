نبض خبر
گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!
در پخش زنده شبکه خبر هنگام سوئیچ دوربینها یکی از عوامل پشت صحنه جلوی دوربین برنامه آمد.
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غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
وای خاک ور چوک
چه جسارتا
چه جسارتا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
این شد خبر که وقت ما رو میگیری؟؟؟
ناشناس| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
تابناک این اتفاق همه جای دنیا پیش میاد حالا گیر دادی به صدا سیما چند وقته
وای چه فاجعه ای . رسانه ی میلی ... همینو می خواستید یادآوری کنید ؟ خیالتان راحت ، یادآوری شد .