گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!

رجب طیب اردوغان گفت: «اسرائیل تحت مدیریت فعلی خود به کارخانه‌ای از تفرقه...

تاکر کارلسون گفت: «به رغم داشتن آن ارتش، با وجود ناوهای هواپیمابری که از...