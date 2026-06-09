این مربی گزینه اول سرمربیگری استقلال

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور، گزینه اول کمیته فنی استقلال برای نیمکت سرمربیگری این تیم است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی که تکلیف لیگ برتر امسال هنوز مشخص نشده، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره استقلال اعلام کرده که قرار است تکلیف سرمربی فصل آینده این تیم بعد از جلسه با اعضای کمیته فنی باشگاه مشخص شود.

با توجه به حضور استقلال در لیگ نخبگان آسیا، اعضای کمیته فنی روی دراگان اسکوچیچ به عنوان گزینه اول نظر دارند. آنها معتقدند این مربی با فوتبال کشورمان آشنایی دارد و امتحانش را در ایران پس داده و به همین دلیل گزینه نخست آنهاست.

این در شرایطی است که گفته می‌شود اسکوچیچ مبلغ بالایی درخواست کرده است.

در بین گزینه‌های ایرانی نیز نام‌هایی، چون سهراب بختیاری‌زاده، امیر قلعه‌نویی، جواد نکونام و مجتبی جباری مدنظر کمیته فنی قرار دارند.