این مربی گزینه اول سرمربیگری استقلال
سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور، گزینه اول کمیته فنی استقلال برای نیمکت سرمربیگری این تیم است.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۳۶| |
2085 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی که تکلیف لیگ برتر امسال هنوز مشخص نشده، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره استقلال اعلام کرده که قرار است تکلیف سرمربی فصل آینده این تیم بعد از جلسه با اعضای کمیته فنی باشگاه مشخص شود.
با توجه به حضور استقلال در لیگ نخبگان آسیا، اعضای کمیته فنی روی دراگان اسکوچیچ به عنوان گزینه اول نظر دارند. آنها معتقدند این مربی با فوتبال کشورمان آشنایی دارد و امتحانش را در ایران پس داده و به همین دلیل گزینه نخست آنهاست.
این در شرایطی است که گفته میشود اسکوچیچ مبلغ بالایی درخواست کرده است.
در بین گزینههای ایرانی نیز نامهایی، چون سهراب بختیاریزاده، امیر قلعهنویی، جواد نکونام و مجتبی جباری مدنظر کمیته فنی قرار دارند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
حداقل 15 پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس تولیدشان متوقف شده، بعد این پولها از کجا در اختیار مدیران استقلال قرار میگیرد. بعد جناب رئیس جمهور میفرمایند برای افزایش مبلغ کالابرگ مشکل داریم. به صداوسیما هم گیر میدهد که چرا در خصوص عملکرد اقتصادی دولت انتقاد میکنید.
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟