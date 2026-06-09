تندروها تجمعات شبانه را سیاسی کردهاند / نباید مذاکرهکنندگان را آماج شعارهای سیاسی قرار داد
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره ضرورت تبعیت از راهبردهای نظام در حوزه جنگ و مذاکره، اظهار کرد: در بیانیهای که سپاه نیز منتشر کرده بود، بر وجود هماهنگی میان میدان، مذاکره و مردم تأکید شده است. طبیعی است هر زمان یکی از این اضلاع دچار افراط شود یا وزن بیشتری نسبت به دو ضلع دیگر پیدا کند، میتواند به مجموعه این راهبرد آسیب بزند.
هنوز توافقی امضا نشده، اما حاشیهسازیها آغاز شده است
وی افزود: هنوز توافقی میان ایران و آمریکا شکل نگرفته، اما برخی افراد از هماکنون مشغول بالا و پایین کردن بندهای توافق و ایجاد حاشیههای سیاسی هستند. بهتر است اجازه دهیم ابتدا روند مذاکرات به نتیجه برسد و پس از آن درباره جزئیات و نقاط قوت و ضعف آن قضاوت شود.
توافق هم ایران و آمریکا را به صلح نمیرساند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ایران و آمریکا حتی در صورت حصول توافق نیز به صلح واقعی نخواهند رسید، گفت: آنچه ممکن است رخ دهد نوعی آتشبس و مدیریت تنش است، زیرا سابقه رفتار آمریکا نشان داده که نمیتوان به این کشور اعتماد کامل داشت. به همین دلیل نیز بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همچنان بر پایه توان نظامی و دفاعی کشور استوار خواهد بود.
بخشایش با اشاره به تحولات اخیر منطقه و واکنش ایران به اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جمهوری اسلامی هر زمان لازم بوده از ظرفیتهای بازدارنده خود استفاده کرده و نشان داده که در برابر تهدیدات منفعل نیست. همین مسئله موجب شده امروز ایران در میدان از دست برتر برخوردار باشد و طرف مقابل ناچار شود ملاحظات بیشتری را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند.
بهرهبرداری سیاسی از برخی تجمعات شبانه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تجمعات شبانه در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد این تجمعات از مسیر اصلی خود خارج شده و به محلی برای تسویهحسابهای سیاسی و جناحی تبدیل شدهاند. در برخی از این برنامهها شعارهایی مطرح میشود که عملاً مذاکرهکنندگان یا مسئولان رسمی کشور را هدف قرار میدهد، در حالی که این افراد نیز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
نمیتوان مسئولان را از نظام جدا دانست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: اینکه عدهای مرتب از واژههایی مانند «منافق» برای تخریب جریانهای دیگر استفاده کنند یا جامعه را به وفاقی و غیر وفاقی، انقلابی و غیرانقلابی تقسیم کنند، کمکی به حل مسائل کشور نمیکند. همه کسانی که امروز در مسئولیتهای مختلف حضور دارند، محصول همین نظام، آموزش و پرورش و دانشگاههای جمهوری اسلامی هستند و نباید به سادگی مورد تخریب قرار گیرند.
جمهوری اسلامی را همه مردم حفظ کردهاند، نه یک جریان خاص
بخشایش تصریح کرد: برخی گروهها تصور میکنند فقط خودشان حافظ انقلاب هستند و سایر مردم یا جریانهای سیاسی جایگاهی در این میان ندارند، در حالی که جمهوری اسلامی با همراهی همه مردم حفظ شده است. وقتی در یک شهر چند صد نفر در تجمعی حضور پیدا میکنند، نباید طوری رفتار کنند که هزاران نفر دیگر احساس کنند از دایره انقلاب خارج شدهاند.
وی با انتقاد از رویکردهای تندروانه افزود: به نظر من این افراد شبیه خوارج دوران حاضر عمل میکنند؛ هرچه جلوتر میروند دایره خودیها را محدودتر و دایره مخالفان را گستردهتر میکنند. نتیجه چنین رویکردی نیز چیزی جز کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف در جامعه نخواهد بود.
مذاکره و میدان دو روی یک راهبردند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تأکید کرد: همانطور که آقای قالیباف نیز گفتهاند، جمهوری اسلامی هر زمان لازم باشد با دشمن میجنگد و هر زمان لازم باشد مذاکره میکند. وقتی نهادهای مسئول از هماهنگی میان میدان و دیپلماسی سخن میگویند، همه جریانهای سیاسی باید این راهبرد را بپذیرند و از اقداماتی که به دوقطبیسازی جامعه و تضعیف انسجام ملی منجر میشود، پرهیز کنند.
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بخشی از چهارمین پیام صوتی خود به مردم، ضمن اشاره به نقش کلیدی رهبر انقلاب در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب راه مقابله با نقشه دشمن را نیز در رعایت این موارد تعیین کردند؛ ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن. برخی این روزها با اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی هستند اما هرکس خارج از چارچوب «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» اقدام کند؛ چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو است. «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» وظیفه ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای همه ما تعیین کردند که بتوانیم با برنامه دشمن مقابله کرده و چشم انداز روشنی برای ایران آینده و سربلند رقم بزنیم؛ ان شاءالله.
نبویان هم زمان برجام انتقاد داشت هم الان
بهتر به مردم مبعوث شده احترام بذارید و رویه اتون رو تغییر بدید
تا ابد هم نمیشه جنگ کرد، بدون دادن امتیاز باید مذاکره کرد و امتیاز گرفت
بیبگذا ید دولت خدمتگزار و اعضاء آن که توانمند هستند کار ر۰را پیش ببرند .
آقای پزشکیان هم دکتر و هم انقلابی صادق و هم رزمنده از هر نظر لایق است .حتما" منافع ملی را بیشتر ما درک می کند .
شاید وقت آن رسیده است که برگزاری تجمع از انحصار تندروها خارج شده و سبک جدیدی از تجمع با هدف واقعی افزایش وحدت و انسجام ملی آزموده شود.
مردم خیابان و شعار های ضد آمریکایی شده بلای جان خائنین داخلی و ازین راه میشه اونارو شناخت پس به راهمون ادامه میدیم و انتقام رهبرمون رو نمیفروشیم
برای دفاع از وطن دادید ؟
یا چه هزینه ای پرداخت کردید؟
گل کارهای شما برجام بود که بالاترین خسارتها رو به کشور
تحمیل کرد
حداقل صبر کنید این سگ زرد دوره اش تموم بشه
شما کاری جز مذاکره یا بهتر بگیم التماس عاجزانه جلوی قلدرهای زمانه بلد نیسید
تاریخ درباره شما قضاوت خواهد کرد
حرف حق شون رو جواب بدید
این همه با مذاکرات بی نتیجه به کشور آسیب زدید، کافی نیست؟
روحانی که جنایتها کردند