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بخشایش در گفت‌و‌گو با تابناک:

تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از تلاش برخی جریان‌های تندرو برای دوقطبی‌سازی سیاسی در قالب تجمعات شبانه، گفت: تخریب مذاکره‌کنندگان و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی برخلاف مصالح و انسجام ملی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۳۱
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41548 بازدید
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۱۰۶

تندروها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره ضرورت تبعیت از راهبردهای نظام در حوزه جنگ و مذاکره، اظهار کرد: در بیانیه‌ای که سپاه نیز منتشر کرده بود، بر وجود هماهنگی میان میدان، مذاکره و مردم تأکید شده است. طبیعی است هر زمان یکی از این اضلاع دچار افراط شود یا وزن بیشتری نسبت به دو ضلع دیگر پیدا کند، می‌تواند به مجموعه این راهبرد آسیب بزند.

هنوز توافقی امضا نشده، اما حاشیه‌سازی‌ها آغاز شده است

وی افزود: هنوز توافقی میان ایران و آمریکا شکل نگرفته، اما برخی افراد از هم‌اکنون مشغول بالا و پایین کردن بندهای توافق و ایجاد حاشیه‌های سیاسی هستند. بهتر است اجازه دهیم ابتدا روند مذاکرات به نتیجه برسد و پس از آن درباره جزئیات و نقاط قوت و ضعف آن قضاوت شود.

توافق هم ایران و آمریکا را به صلح نمی‌رساند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ایران و آمریکا حتی در صورت حصول توافق نیز به صلح واقعی نخواهند رسید، گفت: آنچه ممکن است رخ دهد نوعی آتش‌بس و مدیریت تنش است، زیرا سابقه رفتار آمریکا نشان داده که نمی‌توان به این کشور اعتماد کامل داشت. به همین دلیل نیز بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همچنان بر پایه توان نظامی و دفاعی کشور استوار خواهد بود.

بخشایش با اشاره به تحولات اخیر منطقه و واکنش ایران به اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جمهوری اسلامی هر زمان لازم بوده از ظرفیت‌های بازدارنده خود استفاده کرده و نشان داده که در برابر تهدیدات منفعل نیست. همین مسئله موجب شده امروز ایران در میدان از دست برتر برخوردار باشد و طرف مقابل ناچار شود ملاحظات بیشتری را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.

بهره‌برداری سیاسی از برخی تجمعات شبانه

متأسفانه در برخی موارد این تجمعات از مسیر اصلی خود خارج شده و به محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی تبدیل شده‌اند. در برخی از این برنامه‌ها شعارهایی مطرح می‌شود که عملاً مذاکره‌کنندگان یا مسئولان رسمی کشور را هدف قرار می‌دهد، در حالی که این افراد نیز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تجمعات شبانه در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد این تجمعات از مسیر اصلی خود خارج شده و به محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی تبدیل شده‌اند. در برخی از این برنامه‌ها شعارهایی مطرح می‌شود که عملاً مذاکره‌کنندگان یا مسئولان رسمی کشور را هدف قرار می‌دهد، در حالی که این افراد نیز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

نمی‌توان مسئولان را از نظام جدا دانست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: اینکه عده‌ای مرتب از واژه‌هایی مانند «منافق» برای تخریب جریان‌های دیگر استفاده کنند یا جامعه را به وفاقی و غیر وفاقی، انقلابی و غیرانقلابی تقسیم کنند، کمکی به حل مسائل کشور نمی‌کند. همه کسانی که امروز در مسئولیت‌های مختلف حضور دارند، محصول همین نظام، آموزش و پرورش و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی هستند و نباید به سادگی مورد تخریب قرار گیرند.

تندروها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد

جمهوری اسلامی را همه مردم حفظ کرده‌اند، نه یک جریان خاص

بخشایش تصریح کرد: برخی گروه‌ها تصور می‌کنند فقط خودشان حافظ انقلاب هستند و سایر مردم یا جریان‌های سیاسی جایگاهی در این میان ندارند، در حالی که جمهوری اسلامی با همراهی همه مردم حفظ شده است. وقتی در یک شهر چند صد نفر در تجمعی حضور پیدا می‌کنند، نباید طوری رفتار کنند که هزاران نفر دیگر احساس کنند از دایره انقلاب خارج شده‌اند.

وی با انتقاد از رویکردهای تندروانه افزود: به نظر من این افراد شبیه خوارج دوران حاضر عمل می‌کنند؛ هرچه جلوتر می‌روند دایره خودی‌ها را محدودتر و دایره مخالفان را گسترده‌تر می‌کنند. نتیجه چنین رویکردی نیز چیزی جز کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف در جامعه نخواهد بود.

مذاکره و میدان دو روی یک راهبردند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تأکید کرد: همان‌طور که آقای قالیباف نیز گفته‌اند، جمهوری اسلامی هر زمان لازم باشد با دشمن می‌جنگد و هر زمان لازم باشد مذاکره می‌کند. وقتی نهادهای مسئول از هماهنگی میان میدان و دیپلماسی سخن می‌گویند، همه جریان‌های سیاسی باید این راهبرد را بپذیرند و از اقداماتی که به دوقطبی‌سازی جامعه و تضعیف انسجام ملی منجر می‌شود، پرهیز کنند.

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بخشی از چهارمین پیام صوتی خود به مردم، ضمن اشاره به نقش کلیدی رهبر انقلاب در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب راه مقابله با نقشه دشمن را نیز در رعایت این موارد تعیین کردند؛ ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن. برخی این روزها با اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی هستند اما هرکس خارج از چارچوب «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» اقدام کند؛ چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو است. «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» وظیفه ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای همه ما تعیین کردند که بتوانیم با برنامه دشمن مقابله کرده و چشم انداز روشنی برای ایران آینده و سربلند رقم بزنیم؛ ان شاءالله.

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مجلس دولت مذاکرات امنیت ملی علی احمدی مجلس شورای اسلامی خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰۲
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۰۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
40
205
پاسخ
این همه به ظریف و روحانی می توپیدید؟؟ الان چی شد؟ همون مسیر رو میرید. تندروها و ...
نبویان هم زمان برجام انتقاد داشت هم الان
بهتر به مردم مبعوث شده احترام بذارید و رویه اتون رو تغییر بدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مذاکره با ترامپ نتیجه ای ندارد کسی که حق و حقوق ملت ایران را قبول ندارد خودش گفته نه تحریم ها را برمیدارد و نه پول های ایران را آزاد می کند و نه از منطقه خارج می‌شود پس چرا باید مذاکره کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
پس دوران بهره برداری از مایی که 100 شب تو خیابون موندیم و خواهان انتقام خون رهبر شهیدمون شدیم تموم شد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
این مذاکره با برجام فرق داره...برجام رفع تحریم در ازای دادن امتیاز بود...اینجا قرار نیست امتیازی داده بشه
تا ابد هم نمیشه جنگ کرد، بدون دادن امتیاز باید مذاکره کرد و امتیاز گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مردم مبعوث شده از مذاکرات ناراحتم . به جای مردم مبعوث شده صحبت نکن
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هر بار چند نفر از تند رو ها را نام ببرید عامه مردم نمی‌شناسند
سید اکبر رضوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خدا را شکر ما هم برای خودمان کسی هستیم.زرده تخم مرغ نیستیم بشکنیم.اگر بدنبال مذاکره باشند می ریگ جلو.اگر جنگ بخواهند باز می ریم جلو. جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است.انسان همیشه قهرمان نمی شود.کشور هم چنین است.فقط متحد باشبم و مخترع و تدبیر و مبتکر در امور کشورداری.
سید اکبر رضوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
هیچ کشوری همیشه قدرتمند نمی ماند.ما باید متحد و چاره اندیش باشیم و پشتیبان دکتر مسعود پزشکیان.ابشان وارد بکار هستند.باید از قبل پیش بیش بینی کنیم امور را .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
185
136
پاسخ
کندروها هم که تا دیروز عمو ترامپ و عمو بیبی بزن بزن میگفتن. کشورو همین شیران که بهشون میگید تندرو حفظ کردن.
پاسخ ها
اتحاد رمز پیروزی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مذاکره با فرد زورگو و مکار فایده ای ندارد
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هیچ کندرویی به ترامپ عمو نگفته اون سطلی و وطن فروش بوده ما همیشه گفتیم باید تکلیف رو با آمریکا روشن کنیم و مذاکرات جامع داشته باشیم تا کشور رو به پیشرفت بره نه نوکری آمریکا نه پا رو دم گذاشتن هسته ای هم روسیه و چین ا آمریکا هستند باید مشکل برای همیشه حل بشه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
یعنی توی این چهل و هشت سال مذاکرات جامعی با امریکا نداشتیم؟! یعنی برنامه جامع اقدامات مشترک به اختصار برجام ، مهمونی دورهمی ظزیف و جان کری بود؟
جان فدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تکلیف با آمریکا هیچ وقت روشن نمیشه چون آمریکا همه چیز ما رو میخواد مثل ونزوئلا نفت ، بله قربان گو بودن ، تکه تکه شدن کشور همراهی با آمریکا برای حمله کردن به مظلومان و ... مگه کشوری مثل کوبا یا گرینلند چی میخواستند جز استقلال سیاسی و اقتصادی و ...ولی استقلال دیگران تو کت آمریکا نمیره همه باید وابسته آمریکا باسن مثل عراق که پول نفتش رو باید از آمریکا التماس کنه و ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
در صلح حدیبیه ، مسلمانان با کفار زورگو مذاکره کردند که حتی از آوردن پیامبر خدا در ادامه نام پیامبر اکرم (ص) جلوگیری کردند
Z.n
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
. خیلی شماها پرو هستین..دوره بزن برو هم برای آمریکا تموم شده هم برای آمریکا دوستان...باید تو دهنشون زد..مخصوصا ایرانیهای آمریکا دوست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
173
پاسخ
اقتصاد را در یابید چون با سرعت و بطور کاملا محسوس در حال بستن میدان و خیابات و مذاکره است.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
93
130
پاسخ
مردم در خیابان دنبال عظمت ایران هستند نه تسلیم ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
عظمت ایران با جلوی شاخ گاو رفتن فرق میکنه/ هر کاری با سیاست و درایت باید انجام شود تا بتوان اسراییل و محو و امریکا را شکست داد
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تسلیم کشی نشده امتیاز میدیم و امتیاز میگیریم دنیا اینطوری کار می‌کنه آمریکا و روسیه هم اینطور هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
درود بر هموطن دور از وطن
ناشناس
| Austria |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
سیاست فقط جنگیدن نیست .
فلکی سید وهاب
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مثال واضع ایرانی ها آشپز دو تا باشد یا شور یا بی نمک می‌شود.
بیبگذا ید دولت خدمتگزار و اعضاء آن که توانمند هستند کار ر۰را پیش ببرند .
آقای پزشکیان هم دکتر و هم انقلابی صادق و هم رزمنده از هر نظر لایق است .حتما" منافع ملی را بیشتر ما درک می کند .
ناشناس
|
Austria
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
92
188
پاسخ
این اتفاق عجیب و تازه ای نیست. چندین دهه است که برگزاری هرگونه تجمع در انحصار تندروهای داخلی است. همه می دانیم متاسفانه خواسته این تندروها نتیجه ای جز انزوای بیشتر کشور و تحمیل خسارات سنگین به مردم نداشته است.
شاید وقت آن رسیده است که برگزاری تجمع از انحصار تندروها خارج شده و سبک جدیدی از تجمع با هدف واقعی افزایش وحدت و انسجام ملی آزموده شود.
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
کسایی که کشور رو حفظ کردن تندرو هستن؟شرم‌نمیکنی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
این تندرو ها که نامگذاری کرده اید می دانند که مذاکره با کسی که مکار و غیر منطقی و زورگو هست فایده‌ای ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
شما کندروها بیست سال هست که مذاکره می کنید به کدام نتیجه رسیدید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
لطفا به جماعتی که دل شیر دارند انگ نزن. همینهایی که می‌گویی تندرو هستند همیشه در خط مقدم دفاع از کشور عزیزمان بوده و هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ای کسانی که در خیابان هستین ،چگونه خواهید دانست در تصمیمات سیاسی جایگاهی ندارید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
فعلا که کشور دست دولت کندرو هست و باعث چندین جنگ و خسارات هنگفت شد ..بعد بیست سال مذاکره امریکا چه امتیازی به ایران داده ..وسط مذاکره به ایران حمله کرد ...چند بار باید تجربه کنید تا بیدار شود
ناشناس
| Austria |
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خوب چرا این تند رو ها نمی روند لبنان مرز که باز است .
فرانک
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
همین تندروها مملکت رو تو جنگ نجات دادن و گرنه کندروها رو دی ماه دیدیم
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نمی‌دونم منظورتون از تند رو چیه ، اما به عنوان کسی که اکثر شب های تجمع حضور داشتم،دارم به تکلیفم عمل می‌کنم ،نگران قضاوت هیچ کس هم نیستم
سجاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ما دیگه آزمون و خطا رو قبول نداریم ما از مذاکرات قبلی هیچ دستاوردی نداشتیم مذاکره فقط قدرت آمریکارو تثبیت میکنه بذارید این بار با زور با هاشون حرف بزنیم
مردم خیابان و شعار های ضد آمریکایی شده بلای جان خائنین داخلی و ازین راه میشه اونارو شناخت پس به راهمون ادامه میدیم و انتقام رهبرمون رو نمیفروشیم
مجتبی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
آقایون وفاقی، بشمارید چند تا شهید در طول تاریخ انقلاب
برای دفاع از وطن دادید ؟
یا چه هزینه ای پرداخت کردید؟
گل کارهای شما برجام بود که بالاترین خسارتها رو به کشور
تحمیل کرد
حداقل صبر کنید این سگ زرد دوره اش تموم بشه
شما کاری جز مذاکره یا بهتر بگیم التماس عاجزانه جلوی قلدرهای زمانه بلد نیسید
تاریخ درباره شما قضاوت خواهد کرد
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
35
124
پاسخ
ظاهرا این آقای احمد بخشایش اردستانی اصلا تو تجمعات شرکت نکردن، این تجمعات از ابتدا سیاسی بود، فکر میکنن مردم برای تفریح و یا وقت گزرانی میرن تو خیابون؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
28
108
پاسخ
تو هم حقیقت را نمی گویی .اینها پرورش یافتگان خود شماها هستند . با افرط کاریها بجایی نمی رسیم . خود کرده را تدبیر نیست .
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نه عزیزم. ما پرورش یافته اینا نیستیم. اینا نه اینورن نه اونور. این دوستان فکر میکنن هر کاری بکنن همه باید تاییدشون بکنن
خادمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
89
111
پاسخ
تندروها چیه؟!
حرف حق شون رو جواب بدید
این همه با مذاکرات بی نتیجه به کشور آسیب زدید، کافی نیست؟
پاسخ ها
کوروش کبیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تندرو لفظی است برای سرکوب عاشقان حقیقی وطن نه امثال
روحانی که جنایتها کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
78
150
پاسخ
مخالف صد درصد تندروها بوده و هستیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نه واژه تندرو واژه خوبی هست و نه اینکه در تجمعات به مذاکره کنندگان بی احترامی کرد، این مذاکره با مذاکره برجام خیلی فرق میکنه....از طرفی تا ابد هم که نمیشه با آمریکا جنگید ...فعلا که تنگه در دست ماست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بیخود. زمان جنگ کجا بودی که الان مخالفشون شدی؟
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
124
پاسخ
این چه اوضاعی است . چرا کمی آرامش در رفتار و گفتار نداریم . چرا همش در حال گیر دادن به هم هستیم .‌ از کنکور تا مذاکره . از فوتبال تا کالابرگ . از فلان خواننده تا فلان فوتبالیست . آیا در بین ما کسانی نفوذ کرده اند و مامورند یک لحظه ما را راحت نگذارند . الله اعلم .
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
احسنت
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