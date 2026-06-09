جنگ افزار
مکانیزم و عملکرد آر پی جی را ببینید
آرپیجی | RPG خانوادهای از «سلاحهای ضد تانک» دوشپرتاب تولید شوروی است که در آن راکتی با کلاهک حاوی مواد منفجره به سوی هدف شلیک میشود. واژه آرپیجی (РПГ) مخفف واژه Rocket-propelled grenade | ручной противотанковый гранатомёт به معنای «نارنجکانداز ضدتانک دستی» است. اولین نمونه آرپیجی در جنگ جهانی دوم با عنوان آرپیجی-2 ساخته شده که طرح کلی آن به سلاحهای ضد تانک آمریکایی بازوکا و آلمانی پانزرفاوست شباهت داشت. آرپیجی-7 موفقترین نمونه آرپیجیها بود که اولین با در سال 1961 تولید شد. جدیدترین مدل این سلاح هم آرپیجی-32 تولید سال 2010 روسیه است. در این ویدیوی جالب ساختار، مکانیزم و عملکرد آر پی جی را میبینید.
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برچسبها:جنگ افزار تکنولوژی نظامی آرپیجی-7 ویدیو