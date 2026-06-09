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کد خبر:۱۳۷۷۹۲۵
کد خبر:۱۳۷۷۹۲۵
4259 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

سوال معنادار علیرضا بیرانوند از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش

علیرضا بیرانوند از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش پرسید؛ تصویر ایران در جهان بین‌الملل پس از اتفاقات اخیر چه بود؟ طارمی پاسخ داد: همه آن‌هایی که من می‌شناسم کشورهای متجاوز را قبول ندارند و سمت ایرانی‌ها هستند؛ این ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. جهانبخش گفت: برای خارجی‌ها جالب است که ایران هیچ‌وقت آغازکننده جنگی نبوده و همیشه از خاک خودمان دفاع کردیم؛ همه می‌دانند که ما ایرانی‌ها، آدم‌های پرافتخاری هستیم.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علیرضا بیرانوند مهدی طارمی علیرضا جهانبخش ویدیو تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی آمریکا جنگ رمضان جنگ آمریکا و ایران جنگ ایران و اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
علیرضا بیرانوند کجا هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
پشت دوربین
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