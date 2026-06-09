سوال معنادار علیرضا بیرانوند از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش

علیرضا بیرانوند از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش پرسید؛ تصویر ایران در جهان بین‌الملل پس از اتفاقات اخیر چه بود؟ طارمی پاسخ داد: همه آن‌هایی که من می‌شناسم کشورهای متجاوز را قبول ندارند و سمت ایرانی‌ها هستند؛ این ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. جهانبخش گفت: برای خارجی‌ها جالب است که ایران هیچ‌وقت آغازکننده جنگی نبوده و همیشه از خاک خودمان دفاع کردیم؛ همه می‌دانند که ما ایرانی‌ها، آدم‌های پرافتخاری هستیم.