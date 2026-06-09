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تعداد بازدید : 3135
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کد خبر:۱۳۷۷۹۲۰
کد خبر:۱۳۷۷۹۲۰
5107 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

لحظات هو کردن ترامپ و عکس العمل دونالد

حضور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در بازی سوم فینال ان‌بی‌ای با واکنش منفی تماشاگران همراه شد. زمانی که تصویر ترامپ هنگام پخش سرود ملی آمریکا روی نمایشگر بزرگ سالن به‌نمایش درآمد، حاضران در ورزشگاه او را با صدای بلند «هو» کردند. با این حال، ترامپ دراین‌باره به خبرنگاران گفت: «واقعاً عالی بود. فکر می‌کنم بیشتر تشویق بود. خیلی بلند بود و بسیار پرشو!» این لحظات را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو هو کردن هو شدن ان بی ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
12
پاسخ
کلا از رو نمیره
ولی آخرش بد زمین میخوره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ان شاءالله مثل فرعون غرق میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
9
پاسخ
خاک بر سر خنگش!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
6
پاسخ
مگر رئیس جمهورها وقت اضافی برای دیدن مسابقه دارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
6
پاسخ
نسلتو منقرض میکنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خدا نابودش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
4
پاسخ
ازادی بیان
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