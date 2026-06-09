لحظات هو کردن ترامپ و عکس العمل دونالد

حضور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در بازی سوم فینال ان‌بی‌ای با واکنش منفی تماشاگران همراه شد. زمانی که تصویر ترامپ هنگام پخش سرود ملی آمریکا روی نمایشگر بزرگ سالن به‌نمایش درآمد، حاضران در ورزشگاه او را با صدای بلند «هو» کردند. با این حال، ترامپ دراین‌باره به خبرنگاران گفت: «واقعاً عالی بود. فکر می‌کنم بیشتر تشویق بود. خیلی بلند بود و بسیار پرشو!» این لحظات را می‌بینید.