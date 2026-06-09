یادبودی برای دختران آسمانی میناب
برای زنده نگاه داشتن یاد دختران شهید میناب که در روز نخست جنگ آسمانی شدند، درخت سروی کاشته بودند.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۱۷| |
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به گزارش تابناک؛ برای زنده نگاه داشتن یاد دختران شهید میناب که در روز نخست جنگ آسمانی شدند، درخت سروی کاشته بودند.
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اگر یک تابلو زیبا و کوچک به صورت مردمی نصب شود در جای مناسب که افراد حقیقی آزار نبینند با حمایت معنوی شهرداری خوب است
توضیحاتی مختصر هم نوشته شود جریان دختران میناب چی بوده
چیزی شبیه به ستون های سنگی مربعی یا مستطیلی که یک تابلوی فکر کنم برنجی روی آن نصب میشود به صورت مورب
توضیحاتی مختصر هم نوشته شود جریان دختران میناب چی بوده
چیزی شبیه به ستون های سنگی مربعی یا مستطیلی که یک تابلوی فکر کنم برنجی روی آن نصب میشود به صورت مورب
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