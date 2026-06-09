فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواستند در بازی با مصر که همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار می شود با بازوبند مشکی به میدان بروند.





به گزارش تابناک؛ از اردوی تیم ملی فوتبال خبر رسید که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواستند در بازی با مصر که همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار می شود با بازوبند مشکی به میدان بروند.



ضمن اینکه بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال الزام فیفا به بستن بازوبند رنگین کمانی که نماد همجنس گرایی است در بازی مقابل مصر را تکذیب کرد.