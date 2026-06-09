ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد

ویدیوی ثبت شده از ویلای علی کریمی در لاهیجان که به تازگی توقیف شده را می‌بینید. آن گونه که قوه قضاییه اعلام کرده، به تازگی نیز اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای سه طبقه به متراژ 1150 متر مربع، دارای 600 متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است. همچنین از این فرد چندین خط تلفن همراه با شماره‌های رند شناسایی شده است. پیش از این نیز دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود که یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی شامل دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی است.