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تعداد بازدید : 11139
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کد خبر:۱۳۷۷۹۱۲
کد خبر:۱۳۷۷۹۱۲
14728 بازدید
نظرات: ۲۹
نبض خبر

ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد

ویدیوی ثبت شده از ویلای علی کریمی در لاهیجان که به تازگی توقیف شده را می‌بینید. آن گونه که قوه قضاییه اعلام کرده، به تازگی نیز اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای سه طبقه به متراژ 1150 متر مربع، دارای 600 متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است. همچنین از این فرد چندین خط تلفن همراه با شماره‌های رند شناسایی شده است. پیش از این نیز دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود که یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی شامل دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی کریمی توقیف اموال ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
19
92
پاسخ
انشالله خرج مسکن محرومین بشه نه محل سکونت مسولین و خانواده هاشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
18
65
پاسخ
خواهشا اینارو به اوقاف ندید. پولش بدید برای ازدواج چند جوان
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
61
پاسخ
به فیلم دقت کردید. کناره شالیزاره. چه رانت و فساد اداری باعث شده خارج بافت و کنار شالیزار مجوزه ساخت بگیره، خدا داند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
الان اکثر ویلاهای معمولی هم درست کنار شالیزار ساخته می‌شوند و حاکمیت هم کاری به کارشان ندارد!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
49
55
پاسخ
اموالشو بدین به سربازا و نظامی های پای لانچر و خانواده هاشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
53
50
پاسخ
زالو صفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
17
61
پاسخ
به نفع مردم؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
42
52
پاسخ
چرا زودتر اموال این موجودات رو توقیف نکردید؟! دیگه چه بلایی باید سر ما مردم می‌آوردن تا اموالشون توقیف می‌شد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
13
54
پاسخ
به نفع مردم توقیف شده یعنی چی چه جوری نفعش به مردم میرسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بله لطفا به طور شفاف و رسمی بیان شود که چطور نفعش به مردم میرسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
کریمی میره شکایت میکنه و احتمالا از اموال توقیف شده ایران که در کشورهای دیگه هست و در اصل بیت المال و متعلق به همه مردم هست بهش پرداخت میشه. اینطوریه که اموالش به نفع مردم توقیف میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
57
پاسخ
درست مثل باغ ازگل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
25
پاسخ
عیانی اشتباه است. ساختمان واقع در یک زمین را اعیانی می گویند. از سایت محترم تابناک تقاضا داریم دقت ببشتری در املای صحیح کلمات به خرج دهد.
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