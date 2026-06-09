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ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد
ویدیوی ثبت شده از ویلای علی کریمی در لاهیجان که به تازگی توقیف شده را میبینید. آن گونه که قوه قضاییه اعلام کرده، به تازگی نیز اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای سه طبقه به متراژ 1150 متر مربع، دارای 600 متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است. همچنین از این فرد چندین خط تلفن همراه با شمارههای رند شناسایی شده است. پیش از این نیز دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود که یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی شامل دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی است.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر علی کریمی توقیف اموال ویدیو
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در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۲۹
به فیلم دقت کردید. کناره شالیزاره. چه رانت و فساد اداری باعث شده خارج بافت و کنار شالیزار مجوزه ساخت بگیره، خدا داند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
چرا زودتر اموال این موجودات رو توقیف نکردید؟! دیگه چه بلایی باید سر ما مردم میآوردن تا اموالشون توقیف میشد؟!
به نفع مردم توقیف شده یعنی چی چه جوری نفعش به مردم میرسه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹