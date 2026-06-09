صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام فرمانده کل سپاه به مداحان و هنرمندان

فرماندهی کل سپاه در پیامی اعلام کرد: آفرین بر شما مداحان، شاعران و هنرمندان متعهدی که در حماسه بعثت عظیم ملت ایران صمیمانه در کنار ملت خود بودید.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۷
| |
5107 بازدید
پیام فرمانده کل سپاه به مداحان و هنرمندان

به گزارش تابناک؛ فرماندهی کل سپاه از مداحان و هنرمندان حاضر در کنار مردم مبعوث شده تقدیر کرد.

پیام فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

یکصد روز از درخشش بی نظیر ملت مؤمن و شجاع ایران می‌گذرد. بعثتی الهی که جهان را شگفت‌زده کرد و زورگویان مستکبر را در مقابل اراده‌ی ملتی بصیر و مقاوم تسلیم کرد و ان‌شاءالله پاداش این ایستادگی بی مثال، گشایش و فرج برای بشریت و هموار شدن مسیر حاکمیت قسط و عدل بر جهان خواهد بود.

در این حماسه ماندگار، ستایشگران اهل بیت علیهم السلام و هنرمندان متعهد، از ارکان اصلی حضور با نشاط و شورانگیز مردم بودند.

۲۲ ذی الحجه سالروز شهادت تجسم عشق و ایمان و منادی برجسته آزادی و عدالت و ولایت میثم تمار، اعلی الله مقامه، فرصتی مغتنم برای تجلیل از این سربازان سلحشور سپاه امام زمان (عج) است.

آفرین بر شما مداحان، شاعران و هنرمندان متعهدی که در حماسه بعثت عظیم ملت ایران صمیمانه در کنار ملت خود بودید و عاشقانه پای آرمان‌های قائد شهیدمان ایستادید و شکوه و عظمت این قیام را دو چندان کردید.

حشر با حیدر کرار، امیرالمومین علی بن ابی طالب علیه السلام و جایگاهی چون میثم تمار نصیبتان باد.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرمانده کل سپاه سپاه پاسدارن مداحان هنرمندان جنگ رمضان
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دشمن به جمع‌بندی رسیده که نظام پابرجا می‌ماند/یگان فاتحین محدودیت زمانی و حغرافیایی ندارد.
تاکید سپاه بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب پرونده ربایش سردار متوسلیان
سانحه برای مداحان حاضر در مناطق سیل‌زده
چهره‌هایی که حامی واکسن ایرانی شدند
همایش سراسری «مداحان کشور»
آموزش و پرورش با جامعه مداحان تفاهمنامه امضا می‌کند
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره شهادت سید رضی
سردار فدوی: آمادگی سپاه نسبت به ۲ ماه پیش بیشتر شده است
سردار سلامی: مداحی مقدمه و احیای جهاد است
یکی از مستشاران نظامی سپاه در سوریه به شهادت رسید
کنایه صریح علی جنتی به« روحانیون کم سواد و مداحان»
برگزاری دوره توانمندسازی مداحان لرستان
انتقاد از واژه‌های پیش پاافتاده در مداحی‌ها
بیانیه سپاه در پی آغاز عملیات وعده صادق ۳
دیداری دوست‌داشتنی با رهبر انقلاب
تذکر تولیت آستان عبدالعظیم به مداحان
محقق داماد: فقط گریاندن مردم که فایده‌ای ندارد
نشست وزیر بهداشت با وعاظ و مداحان
انتقاد مداحان به فیلم "رستاخیز"
دریادارفدوی:هر روز با آمریکایی‌ها حرف می‌زنیم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mSJ
tabnak.ir/005mSJ