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بخش دیگری از اموال علی کریمی توقیف شد + عکس

به تازگی اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آن‌ها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است .
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۶
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5386 بازدید
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۷

بخش دیگری از اموال علی کریمی توقیف شد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در پی حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی به کشور در طول جنگ رمضان، با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشور‌های متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

یکی از خائنان به وطن که فعالیت گسترده‌ای در حمایت از دشمن در سال‌های گذشته ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر داشته علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال است که در هفته‌های گذشته با رصد اطلاعاتی بخشی از املاک وی در استان البرز شناسایی و توقیف شده بود.

به تازگی نیز اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.

همچنین از این فرد چندین خط تلفن همراه با شماره‌های رند شناسایی شده است.

پیش از این نیز ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود که یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است.

بخش دیگری از اموال علی کریمی توقیف شد + عکس

بخش دیگری از اموال علی کریمی توقیف شد + عکس

بخش دیگری از اموال علی کریمی توقیف شد + عکس

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اموال علی کریمی توقیف ویلا لاهیجان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
42
پاسخ
به نفع مردم !! توقیف شد!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
13
36
پاسخ
آفرین ...لطفا اموال را به ارگان و سازمان واگذار نکنید
باید به مردم برسه، کسانی که در جنگ آسیب دیدن، تجهیز هلا احمر و یا کمک کسانی که در صف دفاع از کشور بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
21
19
پاسخ
عالیه با همین دست فرمون ولی با سرعت ده برابر عمل کنید . سرعتتون لاکپشتیه . خیلی از افراد هستند که باید اموالشون مصادره بشه تا نفروختن زودتر اقدام کنید . ضمنا قانون وضع کنید از سال گذشته کسایی که از اپوزسیون ملکی خریداری کنن قراردادشون باطل و ملک تصرف میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
23
18
پاسخ
قوه قضائيه متشكريم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
3
پاسخ
خوبه. بیشتر و بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
4
پاسخ
قوه قضائیه تشکر تشکر
هانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
3
پاسخ
عالی،هست تمام وطن فروشان وقتی پشتیبان مالی نداشته باشن دیگه هیچ غلتی نمیکنن چون دشمن هزینه به وطنفروش بی‌پول نمیده،رهبرم کشورم،زنده وپاینده،باشن،
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