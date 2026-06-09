بخش دیگری از اموال علی کریمی توقیف شد + عکس
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در پی حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی به کشور در طول جنگ رمضان، با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
یکی از خائنان به وطن که فعالیت گستردهای در حمایت از دشمن در سالهای گذشته ویژه در جنگهای تحمیلی اخیر داشته علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال است که در هفتههای گذشته با رصد اطلاعاتی بخشی از املاک وی در استان البرز شناسایی و توقیف شده بود.
به تازگی نیز اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. براساس این گزارش، ملک شناسایی شده از این فرد یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.
همچنین از این فرد چندین خط تلفن همراه با شمارههای رند شناسایی شده است.
پیش از این نیز ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود که یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است.
باید به مردم برسه، کسانی که در جنگ آسیب دیدن، تجهیز هلا احمر و یا کمک کسانی که در صف دفاع از کشور بودن