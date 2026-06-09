محل نگهداری ۶۶ تبعه غیرمجاز در پاکدشت لو رفت
فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت موفق به شناسایی محل نگهداری ۶۶ اتباع غیرمجاز در این شهرستان شدند.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت موفق به شناسایی محل نگهداری ۶۶ اتباع غیرمجاز در این شهرستان شدند.
سرهنگ شهرام ولیخانی روز سه شنبه اظهار کرد: پلیس اطلاعات و امنیت پاکدشت در راستای اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز، موفق به شناسایی محل نگهداری این اتباع در محدوده روستای الوئک شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی به این محل وارد شده و ضمن دستگیری ۴ نفر متهم قاچاقبر اتباع، ۶۶ تبعه غیرمجاز را نیز از محل جمع آوری کردند.
ولی خانی تصریح کرد: ۴ متهم به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی و اتباع جمع آوری شده نیز برای عودت به کشور مبدا، تحویل کمپ نگهداری از اتباع بیگانه شدند.
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واقعا مسئولين معتقدند اين جمعيت انبوه افغانى كه در كشور جولان ميدن و هيچ جايي نيست كه نباشند همگى اتباع مجازند؟؟ اگر چنين است طبق چه ضابطه اى اين جمعيت مليونى بيگانه تحميل شده به ايران قانونى شدن؟؟ اين عمل خلاف مصلحت ملى و امنيت اجتماعى و اقتصادى را چه كسانى مرتكب شدند؟؟
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