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محل نگهداری ۶۶ تبعه غیرمجاز در پاکدشت لو رفت

فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت موفق به شناسایی محل نگهداری ۶۶ اتباع غیرمجاز در این شهرستان شدند.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۴
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1431 بازدید
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محل نگهداری ۶۶ تبعه غیرمجاز در پاکدشت لو رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت موفق به شناسایی محل نگهداری ۶۶ اتباع غیرمجاز در این شهرستان شدند.

سرهنگ شهرام ولی‌خانی روز سه شنبه اظهار کرد: پلیس اطلاعات و امنیت پاکدشت در راستای اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز، موفق به شناسایی محل نگهداری این اتباع در محدوده روستای الوئک شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی به این محل وارد شده و ضمن دستگیری ۴ نفر متهم قاچاق‌بر اتباع، ۶۶ تبعه غیرمجاز را نیز از محل جمع آوری کردند.

ولی خانی تصریح کرد: ۴ متهم به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی و اتباع جمع آوری شده نیز برای عودت به کشور مبدا، تحویل کمپ نگهداری از اتباع بیگانه شدند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ايرانى
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
13
پاسخ
واقعا مسئولين معتقدند اين جمعيت انبوه افغانى كه در كشور جولان ميدن و هيچ جايي نيست كه نباشند همگى اتباع مجازند؟؟ اگر چنين است طبق چه ضابطه اى اين جمعيت مليونى بيگانه تحميل شده به ايران قانونى شدن؟؟ اين عمل خلاف مصلحت ملى و امنيت اجتماعى و اقتصادى را چه كسانى مرتكب شدند؟؟
اخراج افغانى مطالبه ملى
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
7
پاسخ
افغانها چرا اخراج نمیشن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
1
پاسخ
اخراج افغانی مطالبه ملی
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