محل نگهداری ۶۶ تبعه غیرمجاز در پاکدشت لو رفت

فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت موفق به شناسایی محل نگهداری ۶۶ اتباع غیرمجاز در این شهرستان شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت موفق به شناسایی محل نگهداری ۶۶ اتباع غیرمجاز در این شهرستان شدند.

سرهنگ شهرام ولی‌خانی روز سه شنبه اظهار کرد: پلیس اطلاعات و امنیت پاکدشت در راستای اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز، موفق به شناسایی محل نگهداری این اتباع در محدوده روستای الوئک شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی به این محل وارد شده و ضمن دستگیری ۴ نفر متهم قاچاق‌بر اتباع، ۶۶ تبعه غیرمجاز را نیز از محل جمع آوری کردند.

ولی خانی تصریح کرد: ۴ متهم به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی و اتباع جمع آوری شده نیز برای عودت به کشور مبدا، تحویل کمپ نگهداری از اتباع بیگانه شدند.