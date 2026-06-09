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واکنش ترامپ به هو شدن در ورزشگاه

حضور دونالد ترامپ در بازی سوم فینال لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA) با واکنش منفی تماشاگران همراه شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۰۳
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5026 بازدید
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واکنش ترامپ به هو شدن در ورزشگاه

رئیس‌جمهور آمریکا در جریان حضور در سالن ورزشی معروف Madison Square Garden نیویورک برای تماشای بازی سوم فینال ان‌بی‌ای با واکنش منفی و هو کردن شمار زیادی از حاضران روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه نیویورک تایمز، شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه نیویورک پست اعلام کردند؛ زمانی که تصویر ترامپ هنگام پخش سرود ملی آمریکا روی نمایشگر بزرگ سالن به نمایش درآمد، بخش عمده‌ای از حاضران در ورزشگاه او را با صدای بلند هو کردند. 

تصاویر منتشر شده در فضای مجازی هم هو شدن رئیس‌جمهور آمریکا حتی در خارج از ورزشگاه را نشان می‌دهد.

او با این حال در واکنش به هو شدنش، پای پله هواپیما در نیویورک به خبرنگاران گفت «واقعا عالی بود. فکر می‌کنم بیشتر تشویق بود. خیلی بلند بود و بسیار پرشور».
 

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ترامپ ورزشگاه هو شدن تشویق آمریکا نیویورک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
8
پاسخ
کاش فیلمش را پخش می کردید!!!؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
10
پاسخ
وقتی بشی سگ نتانیاهو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
0
پاسخ
خدا محوش کنه
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