واکنش ترامپ به هو شدن در ورزشگاه

رئیس‌جمهور آمریکا در جریان حضور در سالن ورزشی معروف Madison Square Garden نیویورک برای تماشای بازی سوم فینال ان‌بی‌ای با واکنش منفی و هو کردن شمار زیادی از حاضران روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه نیویورک تایمز، شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه نیویورک پست اعلام کردند؛ زمانی که تصویر ترامپ هنگام پخش سرود ملی آمریکا روی نمایشگر بزرگ سالن به نمایش درآمد، بخش عمده‌ای از حاضران در ورزشگاه او را با صدای بلند هو کردند.

تصاویر منتشر شده در فضای مجازی هم هو شدن رئیس‌جمهور آمریکا حتی در خارج از ورزشگاه را نشان می‌دهد.

او با این حال در واکنش به هو شدنش، پای پله هواپیما در نیویورک به خبرنگاران گفت «واقعا عالی بود. فکر می‌کنم بیشتر تشویق بود. خیلی بلند بود و بسیار پرشور».

