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کد خبر:۱۳۷۷۹۰۲
کد خبر:۱۳۷۷۹۰۲
1546 بازدید
نظرات: ۶
سوت

رفتار تحقیرآمیز آمریکایی‌ها با تیم ملی فوتبال سنگال

انتشار تصاویر و گزارش‌ها از لحظه ورود اعضای تیم ملی فوتبال سنگال به خاک آمریکا و برخورد نامناسب و تحقیرآمیز مقامات آمریکایی با آنان، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را به همراه داشته است.
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برچسب‌ها:
سوت تیم ملی فوتبال سنگال جام جهانی آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
8
پاسخ
بازرسی امنیتی در همه کشورها هست
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
یک بازیکن حرفه‌ای فوتبال با خودش اسلحه میاره توی یک کشور میزبان جام جهانی؟ این دیگه چه حرفیه؟ بازرسی هم یک اصولی داره نه این که ملت رو زیر آفتاب به خط کنن که می‌خوایم ازتون اسلحه پیدا کنیم.
سعید
| Germany |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مثل اینکه جنابعالی از محله تون اونورتر نرفتی که به این رفتار غیر انسانی که هیچ کجای دنبا مرسوم نیست، میگی بازرسی بدنی، و به احتمال خیلی قوی هم نمیدونی که مسافر هواپیما را کجای فرودگاه بازرسی میکنن!!!
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
2
پاسخ
قابل توجه اونهایی که می گویند کشور امریکا مهد حقوق بشر و دموکراسی هست . از نظر آمریکایی ها همه دنیا غیر آدم و فقط خودشون آدم هستند و حق زیستن دارند
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
پس چرا بچه هایه ۹۹ درصد مسئولین فقط در امریکا هستن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
4
پاسخ
یعنی توی ایران بازرسی امنیتی وجود ندارہ ؟!
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