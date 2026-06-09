سوت
رفتار تحقیرآمیز آمریکاییها با تیم ملی فوتبال سنگال
انتشار تصاویر و گزارشها از لحظه ورود اعضای تیم ملی فوتبال سنگال به خاک آمریکا و برخورد نامناسب و تحقیرآمیز مقامات آمریکایی با آنان، موجی از واکنشها و انتقادات را به همراه داشته است.
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برچسبها:سوت تیم ملی فوتبال سنگال جام جهانی آمریکا ویدیو
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انتشار یافته: ۶
بازرسی امنیتی در همه کشورها هست
پاسخ ها
علیرضا| |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
سعید| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
قابل توجه اونهایی که می گویند کشور امریکا مهد حقوق بشر و دموکراسی هست . از نظر آمریکایی ها همه دنیا غیر آدم و فقط خودشون آدم هستند و حق زیستن دارند
پاسخ ها
حمید| |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱