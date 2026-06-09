انتشار تصاویر و گزارش‌ها از لحظه ورود اعضای تیم ملی فوتبال سنگال به خاک آمریکا و برخورد نامناسب و تحقیرآمیز مقامات آمریکایی با آنان، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را به همراه داشته است.