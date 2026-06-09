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کد خبر:۱۳۷۷۸۹۴
کد خبر:۱۳۷۷۸۹۴
75075 بازدید
نظرات: ۴۲
سوت

ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!

شهربانو منصوریان با انتشار تصاویری از دست زخمی خواهرش الهه منصوریان مدعی شد که به خواهرش در فدراسیون ووشو با چاقو حمله شده است. در طرف مقابل می‌گویند منصوریان دست به خودزنی کرده تا مسئولین فدراسیون را بی‌آبرو کند.
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برچسب‌ها:
سوت شهربانو منصوریان الهه منصوریان ویدیو فدراسیون ووشو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۴۲
nashenass
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
74
پاسخ
چاقو کردن??!!!!!!میشه معنیش رو بگید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
زود قضاوت نکنید عزیزان
همه میدونیم که پست گرفتن در این مملکت چه مراحلی داره
شاید حقی ازشون خورده شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
من اینو میدونم که فقط همه چی زیر سر مسئولینه

مسئول سالم خیلی کمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
همه این آدمائی که اینجا قضاوت کردن همونائی هستن که چپ و راست میگردن شعارشون اینه که آقا قضاوت نکنید ! حالا من سوال دارم از این آدما شما اونجا نبودید شاید این دو مقصر باشند شاید نباشند وقتی مطمئن نیستید چرا قضاوت میکنید چرا توهین میکنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
17
187
پاسخ
والا با اون فیلمی که در اومد حمله کردی تو اتاق دوربینو تخریب کردین مشخصه چاقو کار خودته باید بندازنت زندان تا درس عبرت بشی برای بقیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اين هم فرضيه است
الله اعلم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
فرضیه است ؟کسی که بر حق باشه منظور و هدف نداشته باشه آموزش ندیده باشه تا وارد اتاق شد دنبال دوربین می گرده زیر میز می گرده این ور آن ور تا دوربین رو می بینه چند بار میزنه تا کاملا مطمئن شه فیلم نمی گیره یکی از آقایون نزدیکشون هم نمی شه اینها دنبال پناهندگی هستند کل کارهاشون هم ادا است
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اون ویدئو که مثل گانگسترا می‌ریزن توی اون اتاق و همه چیزو بهم می‌ریزن و سعی می‌کنن دوربین رو قلوه‌کن کنن هم یک فرضیه‌ست؟ ینی می‌گید با هوش مصنوعی درستش کردن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
100
پاسخ
چاقو رو نمی کنن دلبندم یا میزنن یا می خورن:)))))
پاسخ ها
مرق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
این هم از آن جملات مبهم است که در زبان عامیانه رایج است!! مثل :
چاقو خورده !! چاقو خوردنیه؟!
رفتم ماشینم را گاز زدم!! ماشین را می شود گاز (خورد) زد؟!
و...
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
24
159
پاسخ
بی ریشگی بالاخره خودش را نشون میده حتی اگر در ظاهر بزرگ و ریشه دار به نظر بیای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
زود قضاوت کردن هم خوب نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
47
38
پاسخ
چقدر راحت قضاوت می کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بسیار موافقم. بهتر است ما که اطلاعی نداریم مراقب خودمون باشیم و قضاوت نکنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
باید از طریق دادگاه بررسی و قضاوت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
12
117
پاسخ
ادای لات ها در می آورند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ادای لات ها در می آورند وقتی که مراجعه به عدلیه جواب نمیده وهر اداره برای خودش جزیره مستقل از قانون کشوری است تنها چاره لات بازیه!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
105
پاسخ
جالبه. هرچقدر هم که شما بگی توی سالن راحت ندادن یا چیز دیگری فیلمی که هست وارد اونجا میشی و اول همه دنبال دستگاه NVR میگردی و وقتی پیداش نمیکنی دوربین اتاق را میزنی معلومه قشنگ لات و گردنه بگیری بجای ورزشکار !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
رضا دلبندم اونی که منظورت بوده "راهت ندادن" هست نه "راحت ندادن". ای وای من
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
49
پاسخ
داغون آقا
داغون
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
101
پاسخ
موندم چرا با بعضی آدمهای ناجور، بیش از حد مماشات میشه!!! بسه دیگه! وسط این حجم از مشکلات که تو کشورمون داریم، باید قدّاره بندی های خاندان یکّه بزن منصوریان رو هم ببینیم! جمعشون کنید این آدمای نا اهل مشکل دار رو!
شریعت حسین مداری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
91
پاسخ
همه ی خبرگزاری ها اشتباه می‌نويسن!!!
اینا برادران منصوریان هستن بابا!!!
پاسخ ها
میرمهنا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خوانندگان گرامی تابناک! معرفی می کنم: آقای مداری؛ جایگزین زینال بندری!
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