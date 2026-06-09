ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!

شهربانو منصوریان با انتشار تصاویری از دست زخمی خواهرش الهه منصوریان مدعی شد که به خواهرش در فدراسیون ووشو با چاقو حمله شده است. در طرف مقابل می‌گویند منصوریان دست به خودزنی کرده تا مسئولین فدراسیون را بی‌آبرو کند.