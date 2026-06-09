سوت
ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!
شهربانو منصوریان با انتشار تصاویری از دست زخمی خواهرش الهه منصوریان مدعی شد که به خواهرش در فدراسیون ووشو با چاقو حمله شده است. در طرف مقابل میگویند منصوریان دست به خودزنی کرده تا مسئولین فدراسیون را بیآبرو کند.
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برچسبها:سوت شهربانو منصوریان الهه منصوریان ویدیو فدراسیون ووشو
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غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۴۲
چاقو کردن??!!!!!!میشه معنیش رو بگید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
همه میدونیم که پست گرفتن در این مملکت چه مراحلی داره
شاید حقی ازشون خورده شده
ناشناس| |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مسئول سالم خیلی کمه
ناشناس| |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
والا با اون فیلمی که در اومد حمله کردی تو اتاق دوربینو تخریب کردین مشخصه چاقو کار خودته باید بندازنت زندان تا درس عبرت بشی برای بقیه
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ناشناس| |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
الله اعلم
ناشناس| |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
علیرضا| |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
چاقو رو نمی کنن دلبندم یا میزنن یا می خورن:)))))
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مرق| |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
چاقو خورده !! چاقو خوردنیه؟!
رفتم ماشینم را گاز زدم!! ماشین را می شود گاز (خورد) زد؟!
و...
بی ریشگی بالاخره خودش را نشون میده حتی اگر در ظاهر بزرگ و ریشه دار به نظر بیای
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ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
چقدر راحت قضاوت می کنید
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ناشناس| |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس| |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ادای لات ها در می آورند
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ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
جالبه. هرچقدر هم که شما بگی توی سالن راحت ندادن یا چیز دیگری فیلمی که هست وارد اونجا میشی و اول همه دنبال دستگاه NVR میگردی و وقتی پیداش نمیکنی دوربین اتاق را میزنی معلومه قشنگ لات و گردنه بگیری بجای ورزشکار !
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ناشناس| |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
موندم چرا با بعضی آدمهای ناجور، بیش از حد مماشات میشه!!! بسه دیگه! وسط این حجم از مشکلات که تو کشورمون داریم، باید قدّاره بندی های خاندان یکّه بزن منصوریان رو هم ببینیم! جمعشون کنید این آدمای نا اهل مشکل دار رو!