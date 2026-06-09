عکس: جلوههای بهشتی بهار در طبیعت خراسان شمالی
با فرا رسیدن فصل بهار و مطبوع شدن هوا، طبیعت خراسان شمالی جامهای تازه به تن کرده است. سرسبزی دشتها، شکوفههای رنگارنگ و طراوت کوهستانها، چشماندازهایی کمنظیر و شبیه به بهشتی زمینی در این استان پدید آورده است.
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برچسبها:عکس طبیعت خراسان شمالی بهار
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