عکس: جلوه‌های بهشتی بهار در طبیعت خراسان شمالی

با فرا رسیدن فصل بهار و مطبوع شدن هوا، طبیعت خراسان شمالی جامه‌ای تازه به تن کرده است. سرسبزی دشت‌ها، شکوفه‌های رنگارنگ و طراوت کوهستان‌ها، چشم‌اندازهایی کم‌نظیر و شبیه به بهشتی زمینی در این استان پدید آورده است.