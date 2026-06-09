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کد خبر: ۱۳۷۷۸۹۲
بازدید: ۱۸۵۶
نظرات: ۱

عکس: جلوه‌های بهشتی بهار در طبیعت خراسان شمالی

با فرا رسیدن فصل بهار و مطبوع شدن هوا، طبیعت خراسان شمالی جامه‌ای تازه به تن کرده است. سرسبزی دشت‌ها، شکوفه‌های رنگارنگ و طراوت کوهستان‌ها، چشم‌اندازهایی کم‌نظیر و شبیه به بهشتی زمینی در این استان پدید آورده است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت خراسان شمالی بهار
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
آی میهن عزیز ما ....
پاسخ
1
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