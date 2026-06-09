عکس: صدمین شب بعثت مردم
همزمان با صدمین روز حضور مستمر مردم در خیابانها، اجتماع گستردهای با حضور اقشار مختلف مردم ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در میدان تجریش تهران برگزار شد؛ حضوری که طی ۱۰۰ روز گذشته به نمادی از مقاومت، همبستگی ملی و ایستادگی در برابر اهداف و توطئههای دشمن تبدیل شده و بار دیگر وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.
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برچسبها:عکس خبری صدمین شب بعثت مردم میدان تجریش
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