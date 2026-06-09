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خیانت مرد متأهل با زن‌برادر همسرش

مردی که به همراه عروس خانواده‌ همسرش به اتهام رابطه غیراخلاقی دستگیر شده بود، گفته که قربانی نقشه همسرش و برادر او شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۸۵
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12345 بازدید
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۸
خیانت مرد متأهل با زن‌برادر همسرش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اوایل سال ۱۴۰۴ زن جوانی با شکایت از همسرش نریمان مدعی شد او با زن برادرم به نام فریبا رابطه پنهانی داشته است. این زن فیلم دوربینی را که در خانه کار گذاشته بود هم به پلیس ارائه داد.

پس از آن برادرش (همسر فریبا) هم شکایت خود را ثبت کرد و به این ترتیب نریمان و فریبا بازداشت، اما منکر اتهام خود شدند. در ادامه هر دو متهم با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه دو شاکی پرونده خواستار اشد مجازات برای متهمان شدند.

سپس نریمان به جایگاه رفت و گفت: این داستان از زمانی شروع شد که برادرزنم با همسرش اختلاف پیدا کرد و می‌خواستند طلاق بگیرند. وقتی فریبا مهریه‌اش را اجرا گذاشت، برادرزنم درخواست اعسار داد. اختلافشان ادامه داشت تا اینکه همسرم و برادرش برای اینکه فریبا را محکوم کنند و مهریه‌اش را ندهند، من را قربانی کردند و با تهیه یک فیلم و چند عکس به دنبال محکومیت او بودند.

سپس فریبا به جایگاه رفت و با تأیید اظهارات نریمان گفت: همسرم برای اینکه مهریه‌ام را نپردازد این نقشه را کشیده است. با این حال من از دریافت مهریه‌ام کوتاه نمی‌آیم و تا آخرین ریال آن را می‌گیرم.

در پایان جلسه قضات فریبا را به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال کار خدماتی در کهریزک محکوم کردند. رأی نریمان نیز به‌زودی صادر خواهد شد.

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خیانت طلاق مهریه کهریزک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
30
پاسخ
این ها خبر است جدا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
9
پاسخ
دوربین کار گذاشته تا موچشو بگیره و بعد جونشونو ، حتی میشه برای پیش زمینه کار سناریو طوری چید که پنبه و آتش اینقدر بهم نزدیک بشن تا نقشه شوم انتقام گیری فقط بخاطر حسادت به سر انجام برسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
آیا دوربین گذاشتن به قصد مچ‌گیری از دیدگاه قضات کاری اخلاقی و شرعی است؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اگر توطئه باشه صددرصد ، ممکنه اون دو تارو در شرایطی بهم نزدیک کرده که این اتفاق بیفته ،ممکن نیست ؟ کسی هم نفهمه توظئه بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
2
پاسخ
قوه قضائیه یه فکری به وضعیت زنان متهم بنکه چادر برای پوشش این افراد در محاکم قضایی درست نیست توهین به زنان محجبه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
2
پاسخ
جان مادرت تابناک شان شما این خبرها نیست به خدا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
حقیقت تلخه ولی باید شنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
5
پاسخ
جالبه زن خیانت کرده و فقط شلاق و یه حکم بی خاصیت و تمام پر رویی میگه تمام‌ مهریه م رو میگیرم باید قانون اصلاح بشه و زنان خائن از تمام‌ حق و حقوق مثل مهریه نفقه و حضانت محروم بشن
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