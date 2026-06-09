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چرا قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام تشدید شد؟

پرونده صادق زیباکلام پس از اجرای احکام قبلی، تشکیل پرونده جدید و نقض قرار نظارت قضایی، به اعلام جرم مجدد و تشدید محدودیت‌ها منتهی شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۷۸
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3115 بازدید
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۷
چرا قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام تشدید شد؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های صادق زیباکلام وارد مرحله جدیدی شده است. دادستانی تهران با اعلام جرم مجدد علیه این استاد دانشگاه و تشدید قرار نظارت قضایی او، از ادامه پیگیری پرونده‌هایی خبر داده که طی ماه‌های اخیر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته‌اند.

سه محکومیت قطعی و آغاز اجرای احکام

بر اساس اعلام مراجع قضایی، زیباکلام پیش از این در سه پرونده جداگانه با احکام قطعی و لازم‌الاجرا مواجه بوده است. این محکومیت‌ها شامل ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۱۲ ماه حبس تعزیری در پرونده‌ای دیگر با عنوان اتهامی و ۶ ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب بوده است.

مطابق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، احکام یادشده در مجموع قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرای آنها از ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.

پرونده جدید پس از مصاحبه رسانه‌ای

در ادامه این روند، دادستانی تهران به دنبال اظهارات زیباکلام در یک مصاحبه رسانه‌ای، علیه وی و رسانه منتشرکننده اعلام جرم کرد. پس از تشکیل پرونده، قرار نظارت قضایی سه‌ماهه شامل ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی برای او صادر و ابلاغ شد.

بر اساس اعلام دستگاه قضایی، پس از انجام تحقیقات و بررسی مستندات، این پرونده به مرحله صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیده است.

نقض قرار نظارت و تشدید محدودیت‌ها

با وجود صدور قرار نظارت قضایی، گزارش‌های ارائه‌شده به دادستانی حاکی از آن بود که زیباکلام بار دیگر در یک مصاحبه رسانه‌ای شرکت کرده و اظهاراتی را مطرح کرده است.

این اقدام به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شده و علاوه بر اعلام جرم جدید، منجر به تشدید محدودیت‌های قضایی علیه وی شده است. جزئیات بیشتر درباره ابعاد این تصمیم هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر قانونی بودن روند بازداشت و اجرای احکام، پیش‌تر اعلام کرد که اقدامات انجام‌شده بر اساس محکومیت‌های قطعی قبلی صورت گرفته است.

با این حال، آنچه تاکنون اعلام شده، نشان می‌دهد روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های زیباکلام همچنان ادامه دارد و آخرین اقدام دستگاه قضایی نیز در قالب اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی صورت گرفته است.

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برچسب ها
صادق زیباکلام محکومیت احکام قطعی نشر اکاذیب تشدید محدودیت ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
13
پاسخ
مجازات (ضمن عادلانه بودن) باید بازدارنده باشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
34
پاسخ
آزادی بیان فوران میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
30
15
پاسخ
این شخص کلا آدم تعطیلیه چرا اینقدر بزرگش می کنید؟! حکمش رو اجرا کنید و تمام.
تو جراید برای چی می نویسید؟! اگر قرار بود احکام افراد مختلف در روزنامه ها و جراید نوشته بشه که دیگه به اون روزنامه نمی گفتند.
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
23
پاسخ
يعني اينقدر تو اين مملكت آزادي بيان داشتيم خودمون خبر نداشتيم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
یکی از استادان دانشگاه دی پاول در ایالت شیکاگو آمریکا به دلیل ارائه پیشنهاد یک تکلیف اختیاری به دانشجویانش در مورد جنگ در غزه، اخراج شد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اشتباه متوجه شدی .معنی آزادی بیان این نیست که دهنتو باز کنی هر چی خواستی بگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
13
پاسخ
زیبا کلام گاهی حقشه
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