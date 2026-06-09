سقوط بالگرد ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه اعتراف کرد، یک بالگرد نظامی آمریکایی روز دوشنبه نزدیک تنگه هرمز سقوط کرد و سرنشینان آن نجات پیدا کردند.

در این گزارش آمده است، هنوز مشخص نشده که این بالگرد با آتش نیروهای ایرانی ساقط شده یا دچار مشکل فنی شد.

لازم به ذکر است که خسارت های وارده به نظامیان آمریکایی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران به شدت سانسور می شود.