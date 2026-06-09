عکس: آیین «یادنیا کاسادا»؛ نذری در دهانه آتشفشان

جشنواره «یادنیا کاسادا» (Yadnya Kasada) در اندونزی، یک آیین مذهبی یک‌ماهه متعلق به پیروان هندو است. در چهاردهمین روز این مراسم، قوم «تِنگر» برای ادای احترام به نیاکان خود، به سمت کوه آتشفشانی «برومو» در پارک ملی برومو تِنگر سمرو پیاده‌روی می‌کنند.این قوم که جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر دارند، عمدتاً در محدوده این پارک ملی ساکن هستند. این سنت که ریشه در قرن پانزدهم میلادی دارد، شامل اهدای میوه، سبزیجات، گل و حتی احشام به داخل دهانه آتشفشان است. طبق افسانه‌های محلی، این سنت از زمانی آغاز شد که یک شاهزاده خانم و همسرش برای بچه‌دار شدن به درگاه خدایان کوهستان دعا کردند و از آن زمان، این رسم نسل به نسل منتقل شده است.