عکس: آوای چوب؛ روایت ساخت سازهای سنتی در کارگاههای شیراز
در دل کارگاههای سازسازی شیراز، هنرمندانی با ترکیب دانش، تجربه و ذوق هنری، از دل چوب سازهایی چون تار و سهتار میآفرینند. این گزارش همزمان با هفته صنایعدستی، نگاهی دارد به روند ساخت سازهای چوبی و تلاش استادکارانی که صدای موسیقی ایرانی را شکل میدهند. عکس : طاهره حیاتی
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برچسبها:عکس مستند سازهای سنتی کارگاههای شیراز کارگاه سازسازی
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