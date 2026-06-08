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کد خبر: ۱۳۷۷۸۳۹
بازدید: ۱۴۸۷

عکس: آوای چوب؛ روایت ساخت سازهای سنتی در کارگاه‌های شیراز

در دل کارگاه‌های سازسازی شیراز، هنرمندانی با ترکیب دانش، تجربه و ذوق هنری، از دل چوب سازهایی چون تار و سه‌تار می‌آفرینند. این گزارش همزمان با هفته صنایع‌دستی، نگاهی دارد به روند ساخت سازهای چوبی و تلاش استادکارانی که صدای موسیقی ایرانی را شکل می‌دهند. عکس : طاهره حیاتی

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برچسب‌ها:
عکس مستند سازهای سنتی کارگاه‌های شیراز کارگاه سازسازی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.