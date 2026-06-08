از دانشبنیان تا محصول نهایی
بانک صادرات بهعنوان موتور تأمین مالی ایران جدید
سرپرست بانک صادرات ایران در بازدید از مجموعه دانشبنیان پارسا پلیمر شریف، مشارکت همهجانبه در پروژههای دانشبنیان تا رسیدن به محصول نهایی را محور اصلی همکاریهای دوجانبه اعلام کرد و بر نقش این بانک بهعنوان بانک پیشرو در نوسازی و بازسازی اقتصاد ایران و موتور تأمین مالی ایران جدید تأکید ورزید.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۰۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، قربان اسکندری با اشاره به اینکه تمرکز بر توسعه کشور پیششرط تمام برنامهریزیهای این بانک است، گفت: «شرکتهای دانشبنیان موتور محرکه تحقق اهداف توسعهمحور هستند. بانک صادرات ایران بهعنوان نهادی ریشهدار و پیشرو، آماده ارائه طرحهای نوین تأمین مالی از ایده تا محصول نهایی است تا حمایت بانکی از اقتصاد دانشبنیان و فناوری را به سطحی جدید برساند».
اسکندری افزود: «ما بر بهرهمندی متقابل از ظرفیتهای علمی شرکتهای دانشبنیان و سرمایههای انسانی و مالی بانک تأکید داریم. اعطای بستههای جامع خدمات بانکی و مالی نوین، تأمین مالی تولید و صنایع پیشران، تسهیلات ارزی و ریالی، صدور ضمانتنامهها و سایر ابزارهای نوین مالی، تنها بخشی از حمایتهایی است که بانک صادرات ایران میتواند در اختیار شرکت های دانش بنیان مانند شرکت پارسا پلیمر شریف قرار دهد».
وی با اشاره به نقش بانکها در افزایش سرمایهگذاری و اشتغال، بانک صادرات را پیشران حمایت از بخش خصوصی در دوره پساتوافق و حمایت از صادرات غیرنفتی و صنایع صادراتمحور دانست و گفت این رویکرد، الزامات نظام مالی جدید برای آینده اقتصاد ایران را محقق خواهد کرد.
در این بازدید، مهدی اقبالیراد و محمد وطنپور، اعضای هیئت مدیره بانک صادرات ایران نیز با مرور اقدامات انجامشده در تأمین مالی کسبوکارهای متوسط، بر اهمیت تقویت زنجیره ارزش دانشبنیان در اقتصاد ملی تأکید کردند.
سعید ذکایی، مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف ضمن ابراز آمادگی کامل برای گسترش همکاریهای راهبردی، بر تدوین سند چشمانداز بلندمدت و راهبردی مشترک با بانک صادرات ایران بهعنوان شریک توسعهای تأکید کرد.
شرکت پارسا پلیمر شریف در حوزه تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری برای صنایع خودروسازی، پزشکی، الکترونیک، لوازم خانگی و سایر بخشهای استراتژیک فعالیت میکند و هدف اصلی آن، توسعه محصولاتی است که بتوانند در بازارهای بینالمللی با رقبای خارجی رقابت کنند. این همکاری، نمونهای روشن از تأمین مالی صنایع پیشران و تبدیل دانش به ثروت ملی با حمایت بانکی هدفمند است.
بانک صادرات ایران با این رویکرد، نه تنها به تقویت اقتصاد دانشبنیان کمک میکند، بلکه جایگاه خود را بهعنوان بانک توسعه و بازسازی اقتصاد ایران بیش از پیش تثبیت مینماید.
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