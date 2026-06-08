هشدار خطر مرگ در جام جهانی
به گزارش تابناک به نقل از فارس، فدراسیون فوتبال سوئیس با انتشار بیانیهای درباره محل کمپ تمرینی خود در ایالت کالیفرنیا بخش بزرگی از حاشیه کمپ با رنگ قرمز برجسته و برچسب "SNAKE AREA" (منطقه مار/افعی) مشخص شد تا جنجالآفرین شود. منطقه ساندیگو (بهویژه کارمل ولی) زیستگاه طبیعی مارهای جرس (Rattlesnakes) سام است. این مارها بسیار خطرناک و کشنده هستند.
تیم ملی سوئیس یکی از اولین تیمهایی بود که پایگاه تمرینی خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده انتخاب کرد. پایگاه اصلی آنها در آکادمی ساندیگو در منطقه کارمل شمال شهرستان ساندیگو، کالیفرنیا قرار دارد.
سایت فاکس نیوز مینویسد که سوئیس فاقد مارهای سمی وحشی است به همین خاطر فدراسیون برای جلوگیری از هرگونه خطر، این هشدار صریح را منتشر کرد تا بازیکنان، کادر فنی، کارکنان و بازدیدکنندگان از ورود به مناطق طبیعی اطراف خودداری کنند. سایت الکوره، با تیتر ترس و وحشت در کمپ تیم ملی سوئیس در جام جهانی به میهمان ناخوانده و خطرناک این تورنمنت پرداخت.