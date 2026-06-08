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کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۴
بازدید: ۲۷۳۶
نظرات: ۱

عکس: زلزله ۷.۸ ریشتری در جنوب فیلیپین

در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر در جنوب فیلیپین، دست‌کم ۱۵ نفر جان باختند و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. این زمین‌لرزه خسارات گسترده‌ای به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های منطقه وارد کرده و تیم‌های امدادی همچنان در حال جست‌وجو و امدادرسانی هستند.

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برچسب‌ها:
تک عکس زلزله‌ فیلیپین زمین لرزه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
اون درختا وسط خیابان چی کار می کنند؟
پاسخ
1
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