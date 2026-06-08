عکس: زلزله ۷.۸ ریشتری در جنوب فیلیپین

در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر در جنوب فیلیپین، دست‌کم ۱۵ نفر جان باختند و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. این زمین‌لرزه خسارات گسترده‌ای به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های منطقه وارد کرده و تیم‌های امدادی همچنان در حال جست‌وجو و امدادرسانی هستند.