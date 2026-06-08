قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۸ خرداد
مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۰۴| |
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به گزارش تابناک، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش 17 دلاری نسبت به روز گذشته، 4312 (چهار هزار و سیصد و دوازده) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
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