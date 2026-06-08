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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۸ خرداد

مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۰۴
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21497 بازدید
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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۸ خرداد

به گزارش تابناک، قیمت طلا   ۱۸ عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 17 دلاری نسبت به روز گذشته، 4312 (چهار هزار و سیصد و دوازده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 قیمت طلا  کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر  مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید‌.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
0
پاسخ
تا دیر نشده بورس ببندید فردا دیر هست برای جلو گیری از ضرر سهامداران خواهش میکنیم تابنا تورو خدا یه مطلب بزار
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