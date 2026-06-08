قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۸ خرداد

مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 17 دلاری نسبت به روز گذشته، 4312 (چهار هزار و سیصد و دوازده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید‌.

