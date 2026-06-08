صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورود شی جین‌پینگ به کره شمالی

شی جین‌پینگ امروز دوشنبه در سفری نادر برای دیدار با کیم جونگ اون وارد کره‌شمالی شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۰
| |
3557 بازدید
|
۴

ورود شی جین‌پینگ به کره شمالی

خبرگزاری شینهوا پیشتر گزارش داد که «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین از ۸ تا ۹ ژوئن (۱۸ تا ۱۹ خرداد) به دعوت همتای خود - کیم جونگ اون- به کره‌شمالی سفر می‌کند. آخرین باری که شی به پیونگ‌یانگ سفر کرد، در سال ۲۰۱۹ بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شی امروز در فرودگاه مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

اگرچه کره‌جنوبی بخشی از این نشست نیست، اما امیدوار است شی، پیونگ‌یانگ را به سمت گشودن روابط با سئول و واشنگتن سوق دهد.

وقتی گزارش این سفر منتشر شد، وزیر مسئول روابط کره‌شمالی در کره‌جنوبی، حدس و گمانی خوش‌بینانه زد مبنی بر اینکه شی ممکن است ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده را مطرح کند.

ورود شی جین‌پینگ به کره شمالی

کره‌شمالی چندین سال است که از کره‌جنوبی و ایالات متحده جدا شده و در عوض بر روابط خود با مسکو و پکن تمرکز کرده است.

دولت قبلی سئول هم موضع سختی علیه پیونگ‌یانگ اتخاذ کرد، بلندگوهای تبلیغاتی را در مرز پخش کرد و در مقطعی اعلامیه‌هایی را بر فراز پیونگ‌یانگ پخش کرد. اما تعداد بسیار کمی از کارشناسان معتقدند که ازسرگیری مذاکرات بین دو کره در صدر فهرست شی قرار دارد.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین پکن شی جی پینگ کره شمالی کیم جونگ اون کره جنوبی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کره شمالی نهادهای مرتبط با اتحاد دو کره را منحل کرد
فریاد رئیس جمهور چین در مکالمه با ترامپ
اینفوتابناک/ ترامپ در پکن؛ غرق در تشریفات خالی از امتیاز
پکن خواستار توجه سئول به نگرانی‌های پیونگ یانگ شد
شی جین‌پینگ به کره شمالی سفر می‌کند
آیا چین میانجی‌ ایران و آمریکا می‌شود؟
احتمال سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی
رهبر کره شمالی خواستار بهبود روابط با کره جنوبی
ورود ترامپ به چین برای مذاکرات حساس با شی
شی خطاب به ترامپ: جهان نظاره‌گر دیدار ماست
کره جنوبی: چین توانایی تغییر رفتار کره شمالی را دارد
تمایل رهبر کره شمالی به برقراری «خط داغ» میان دو کره
کره شمالی اقدام نظامی علیه کره جنوبی را تعلیق کرد
دیدار چین و کره‌جنوبی پس از ۱۱ سال+عکس
همکاری کره جنوبی با چین برای خلع سلاح پیونگ یانگ
سئول: «کیم جونگ اون» زنده است
موضع سیاسی و نظامی سفت و سخت رهبر کره شمالی
اتفاق بسیار خطرناک در مرز کره جنوبی با کره شمالی
 سفر هیأت بلندپایه چین به کره‌شمالی
احتمال سفر رهبر کره شمالی به چین قوت گرفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
14
10
پاسخ
وقتی بمب اتمی داشته باشید همه به شما احترام می گذارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ربطی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
5
پاسخ
میخواسته ادا ترامپ دربیاره .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
12
پاسخ
شی در آرزوی حمله به تایوان و کیم در آرزوی حمله به کره جنوبی است .
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mOU
tabnak.ir/005mOU