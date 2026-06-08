ورود شی جینپینگ به کره شمالی
خبرگزاری شینهوا پیشتر گزارش داد که «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین از ۸ تا ۹ ژوئن (۱۸ تا ۱۹ خرداد) به دعوت همتای خود - کیم جونگ اون- به کرهشمالی سفر میکند. آخرین باری که شی به پیونگیانگ سفر کرد، در سال ۲۰۱۹ بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شی امروز در فرودگاه مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
اگرچه کرهجنوبی بخشی از این نشست نیست، اما امیدوار است شی، پیونگیانگ را به سمت گشودن روابط با سئول و واشنگتن سوق دهد.
وقتی گزارش این سفر منتشر شد، وزیر مسئول روابط کرهشمالی در کرهجنوبی، حدس و گمانی خوشبینانه زد مبنی بر اینکه شی ممکن است ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده را مطرح کند.
کرهشمالی چندین سال است که از کرهجنوبی و ایالات متحده جدا شده و در عوض بر روابط خود با مسکو و پکن تمرکز کرده است.
دولت قبلی سئول هم موضع سختی علیه پیونگیانگ اتخاذ کرد، بلندگوهای تبلیغاتی را در مرز پخش کرد و در مقطعی اعلامیههایی را بر فراز پیونگیانگ پخش کرد. اما تعداد بسیار کمی از کارشناسان معتقدند که ازسرگیری مذاکرات بین دو کره در صدر فهرست شی قرار دارد.