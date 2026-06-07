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ترامپ زیر میز زد

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» گفت: من خواستار آن نیستم که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه‌مدت با ایران باشد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۴۸
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ترامپ زیر میز زد



به گزارش تابناک؛ رئیس دولت تروریستی آمریکا لحظاتی پس از تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه بیروت، به ان‌بی‌سی نیوز گفت که خواستار این نیستم که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه مدت با ایران باشد.

 ترامپ در اظهاراتی متوهمانه و با رد احتمال هرگونه امتیاز به ایران، سیاست خود در قبال مذاکرات احتمالی با ایران را تکرار کرد.

 ترامپ مدعی شد که در هیچ چارچوب توافقی، پیش از حصول نتیجه نهایی، تن به کاهش یا لغو تحریم‌های ایران نخواهد داد.

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