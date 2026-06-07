به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم ملی فوتبال انگلیس شب گذشته (شنبه) در دیداری دوستانه در حالی موفق شد به لطف تک‌گل دقیقه ۳+۴۵ هری کین با نتیجه یک بر صفر نیوزیلند را در فلوریدا شکست دهد که برگزارکنندگان آمریکایی این دیدار، پیش از آغاز بازی گافی عجیب دادند.

بر اساس گزارش رسانه انگلیسی «تاچ لاین»؛ پیش از آغاز این دیدار، زمانی که اسامی ۱۱ بازیکن اصلی سه‌شیر روی اسکوربرد ورزشگاه ریموند جیمز نقش بست، نام بازیکنان اشتباه به نمایش درآمد که به نظر مشکل فنی بود.

برای مثال به جای نام «مارکوس رشفورد» نام «جارل رشفورد»، به جای «اولی واتکینز» نام «اولی کین»، به جای «جان استونز» نام «مارکوس استونز» و به جای «جود بلینگام» نام «جد بلینگام» به نمایش درآمد.