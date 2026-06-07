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قیمت بلیت قطار افزایش یافت

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری گفت: این افزایش با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و به‌دلیل رشد هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزد‌ها اعمال شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۲
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829 بازدید
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۵
قیمت بلیت قطار افزایش یافت

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری گفت: قیمت بلیت قطار از امروز ۲۱ درصد افزایش یافت و این افزایش با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و به‌دلیل رشد هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزدها اعمال شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
9
پاسخ
ما به افزایش قیمتهای بدون دلیل عادت کرده ایم، دیگه نیازی نبود علتش بیان کنید !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
افزایش حقوق بر خلاف ادعای آقایون ۲۰ درصد (این ۲۰ درصد را افزایش ۲۰ درصدی حق اولاد و عائله‌مندی بر اساس افزایش حقوق میگه) ولی افزایش بلیط قطار ۲۱ درصد!!! البته این کمترین افزایشی است که بر روی خدمات دولتی و غیردولتی کشیده شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
علی برکت اله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
افزایش قیمت بلیط ولی متاسفانه افزایش کیفیت صفر. ما سال گذشته از قطار تهران مشهد و بالعکس استفاده کردیم و متاسفانه هم رفت و هم برگشت قطار با مشکل فنی چند ساعته وسط بیابان مواجه شد و معطلی چند ساعته.
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
حقوق اندک ما رو 20 درصد اضافه می کنند بعدش به‌دلیل رشد هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزد‌ها بلیط قطار 21 درصد افزایش می یابد!
سوال اینجاست که این یک درصدها رو ماباید از کجا جبران کنیم!
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