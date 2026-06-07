قیمت بلیت قطار افزایش یافت
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری گفت: این افزایش با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بهدلیل رشد هزینههای نگهداری، بهرهبرداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزدها اعمال شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری گفت: قیمت بلیت قطار از امروز ۲۱ درصد افزایش یافت و این افزایش با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بهدلیل رشد هزینههای نگهداری، بهرهبرداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزدها اعمال شده است.
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ما به افزایش قیمتهای بدون دلیل عادت کرده ایم، دیگه نیازی نبود علتش بیان کنید !!!
افزایش حقوق بر خلاف ادعای آقایون ۲۰ درصد (این ۲۰ درصد را افزایش ۲۰ درصدی حق اولاد و عائلهمندی بر اساس افزایش حقوق میگه) ولی افزایش بلیط قطار ۲۱ درصد!!! البته این کمترین افزایشی است که بر روی خدمات دولتی و غیردولتی کشیده شده است
افزایش قیمت بلیط ولی متاسفانه افزایش کیفیت صفر. ما سال گذشته از قطار تهران مشهد و بالعکس استفاده کردیم و متاسفانه هم رفت و هم برگشت قطار با مشکل فنی چند ساعته وسط بیابان مواجه شد و معطلی چند ساعته.
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