قیمت بلیت قطار افزایش یافت

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری گفت: این افزایش با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و به‌دلیل رشد هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزد‌ها اعمال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری گفت: قیمت بلیت قطار از امروز ۲۱ درصد افزایش یافت و این افزایش با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و به‌دلیل رشد هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری، قطعات یدکی، خدمات و دستمزدها اعمال شده است.