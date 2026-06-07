نان در این شهر حدود ۵۰ درصد گران شد
علی اکبر کوه پیکر اظهار کرد: نان بربری با آرد دولتی ۱۵ درصد به ۵۱۰۰ تومان، نان بربری با آرد کامل ۶۱۰۰ تومان، نان تنوری ۴۰۵۰ تومان، نان تنوری با آرد کامل ۶۸۰۰ تومان، نان سنگک با آرد معمولی ۹۳۰۰ تومان، نان سنگک با آرد کامل ۱۱۹۰۰ تومان، نان لواش ۲۱۷۰ تومان و نان ماشینی دوار ۳۹۰۰ تومان اصلاح شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس اتحادیه نانوایان مشهد افزود: با اصلاح جدید قیمت نان، قیمتها حدود ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته نرخگذاری انواع نان در سطح شهرستانها با وزنهای متفاوت و بعضا با اختلاف چند گرمی پخت میشد، این موضوع باعث بروز اختلاف در شیوه عرضه، ایجاد ابهام و سردرگمی برای مصرفکنندگان شده بود.
کوهپیکر ادامه داد: بنابراین در راستای ساماندهی نظام عرضه نان، ایجاد وحدت رویه در فرآیند تولید و فروش، شفافسازی نرخها و سیاستهای ابلاغی کارگروه ملی گندم، آرد و نان، اوزان و چونه استاندارد انواع نان در سطح استان خراسان رضوی به صورت یکسان و هماهنگ برای تمامی واحدهای نانوایی مورد تایید و ملاک عمل قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد افزود: وزن چونه ۳۴۰ گرمی نان به ۲۸۰ گرم برای نانهای تنوری و نان ماشینی دوار تغییر کرده است.
مسخرست که متخلف رو آرد آزاد میدهند ، که چی؟مردم رو تنبیه میکنید یا نانوا رو ؟! مردم باید بروند یک محله دیگه خرید؟!!!!!!!