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نان در این شهر حدود ۵۰ درصد گران شد

قیمت جدید نان در مشهد از سوی رئیس اتحادیه نانوایان این شهر اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۵۲
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6565 بازدید
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نان در این شهر حدود ۵۰ درصد گران شد

 علی اکبر کوه پیکر اظهار کرد: نان بربری با آرد دولتی ۱۵ درصد به ۵۱۰۰ تومان، نان بربری با آرد کامل ۶۱۰۰ تومان، نان تنوری ۴۰۵۰ تومان، نان تنوری با آرد کامل ۶۸۰۰ تومان، نان سنگک با آرد معمولی ۹۳۰۰ تومان، نان سنگک با آرد کامل ۱۱۹۰۰ تومان، نان لواش ۲۱۷۰ تومان و نان ماشینی دوار ۳۹۰۰ تومان اصلاح شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس اتحادیه نانوایان مشهد افزود: با اصلاح جدید قیمت نان، قیمت‌ها حدود ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نرخ‌گذاری انواع نان در سطح شهرستان‌ها با وزن‌های متفاوت و بعضا با اختلاف چند گرمی پخت می‌شد، این موضوع باعث بروز اختلاف در شیوه عرضه، ایجاد ابهام و سردرگمی برای مصرف‌کنندگان شده بود.

کوه‌پیکر ادامه داد: بنابراین در راستای ساماندهی نظام عرضه نان، ایجاد وحدت رویه در فرآیند تولید و فروش، شفاف‌سازی نرخ‌ها و سیاست‌های ابلاغی کارگروه ملی گندم، آرد و نان، اوزان و چونه استاندارد انواع نان در سطح استان خراسان رضوی به صورت یکسان و هماهنگ برای تمامی واحدهای نانوایی مورد تایید و ملاک عمل قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد افزود: وزن چونه ۳۴۰ گرمی نان به ۲۸۰ گرم برای نان‌های تنوری و نان ماشینی دوار تغییر کرده است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
13
پاسخ
اولین شهری که نقره داغ میشه مشهده ، ولی همیشه از اول تابستون بود چرا زودتر گرون کردن ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
بازم تکرار میکنم که از نشانه های سوء تغذیه ، ورزش نکردن ، خواب مناسب نداشتن ، اضطراب و نگران فردا و فرداها را داشتن ، تفکر و موضع گیری نامناسب در برابر واضح ترین مسائل از جمله مسائل اقتصادی است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس 12:07 . بنزین بشه یک دلار و گوشت بشه 30 میلیون ، حقوق تو هم میشه یک میلیارد . شش تا صفر از جلوی همه اونها بردارند ، میشه ترکیه . این بده ؟ مطالبه گر باش به جای توجیه گری وضع موجود .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ترکیه نه نفت داره نه بنزین ما باید ده برابر ترکیه بهتر بودیم ، خیلی چیزارو باید با ترکیه مقایسه کنی
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
در تهران خییییییییییلی وقته چند برابر این قیمت هاست و هیچ کس هم برخورد بازدارنده نمیکنه
مسخرست که متخلف رو آرد آزاد میدهند ، که چی؟مردم رو تنبیه میکنید یا نانوا رو ؟! مردم باید بروند یک محله دیگه خرید؟!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
6
پاسخ
نان ، بنزین ، آب ، برق ، گاز بسیار ارزانتر از آن چیزی است که به کسی فشار بیاورد . ای کاش قیمت اینها واقعی می شد اما از قیمت میوه ، لبنایت ، گوشت ، مرغ و تخم مرغ کم می شد . سوء تغذیۀ امروز مردم ایران ، آیندۀ خوبی را نوید نمی دهد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
یکی از نشانه های سوء تغذیه منفی دادن به این کامنت است . گلابی و توت فرنگی و سیب و سرشیر و ران مرغ بره تو اون معده بهتره یا نان ( بخوانید نشاسته خالص ) . سوء تغذیه جسم و فکر را با هم تخریب می کند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آب و برق و گران بشه ، موز و آناناس و ران مرغ ارزون میشه آخه ؟ ساده نباشید ، انرژی که گران بشه مواد غذایی چندین برابر گران میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
جنابی که ساده نیستی . دولت بنزین یک دلاری را کمتر از یک سنت داره میده . اگر بنزین یک دلار بشه و در عوض مابه التفاوت اون بره سمت مواد غذایی چیز بدیه ؟ بره سمت مسکن ، درمان و آموزش چیز بدیه ؟ کدوم بهتره ؟ بنزین ارزان و غذای گران یا غذای ارزان و بنزین گران . این رو کی تو مخ شماها کرده که گران شدن بنزین یعنی فاجعه ؟ فاجعه اونجاست که پول بی زبان ملت صرف واردات بنزین بشه و بنزین ارزان صرف دور دور کردن میلیونها ماشین تک سرنشین بی هدف در سطح شهرها بشه ، ریه ها سرطانی بشه و ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
از مزایای دیگۀ واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی ، مناسب مصرف شدن اونهاست . سالانه میلیاردها دلار پول بی زبان مملکت بابت اصراف در مصرف هدر می رود . خجالت آور است که معادل صادرات گاز روسیه به اروپا ، گاز مصرف می کنیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
البته شما با افتخار می تونی تشریف ببری پمپ بنزین و بنزین نیم سنتی بزنی و ظهر هم تشریف ببری منزل و خورشت بدون گوشت بخوری . قطعا اعتراضی هم نخواهی داشت .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
بنزین بشه یک دلار گوشت میشه کیلو 30 میلیون تومن ، شما جدول تناسبت بعد از اینهمه سال درست کار نمیکنه و تجربه اقتصاد ایرانو ندیدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
هدفندی یارانه های دولت مهر رو یادتونه ؟ هی افزایش قیمت انرزئ هی افزایش نرخ ارز ، شما قیمت ارز رو ثابت نگه دار بعد انرژی رو به قیمت جهانی بده و دستمزد جهانی پرداخت کن میتونی بفرما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس 12:07 . بنزین بشه یک دلار و گوشت بشه 30 میلیون ، حقوق تو هم میشه یک میلیارد . شش تا صفر از جلوی همه اونها بردارند ، میشه ترکیه . این بده ؟ مطالبه گر باش به جای توجیه گری وضع موجود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
14
پاسخ
نون اخرین جیزه برای خوردن اگر همین نباشه آدم به آذم رحم نمیکنه برا زنده موندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
9
پاسخ
وقتی یه کلوچه بشه سی هزار تومان نان هم وزن کیک هم گران میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
کلوچه غذای مردم نیست و تنقلاته ، نون قوت لایموته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
6
پاسخ
همه جا گران شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
اعداد باید روند باشه تا قابلیت اجرای راحت تر تحت هر شرایطی وجود داشته باشه. قیمتهایی که دو رقم سمت راستش به کمتر از 99 تومن ختم بشه دیگه واقعا نوبره !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
نان
اب نان هوا برق گاز بنزين ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
علی برکت اله.قیمت نان 49 درصد افزایش و وزن چانه از 350 گرم به 290 گرم کاهش یافت!
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