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استعفایی دیگر در کاخ سفید!

روزنامه «واشنگتن پست» از استعفای یک مشاور ارشد کاخ سفید در حوزه هوش مصنوعی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۵۶
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8313 بازدید
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استعفایی دیگر در کاخ سفید!

به گزارش تابناک به نقل از واشنگتن پست، «سریرام کریشنان» یک سرمایه‌گذار فناوری که سیاست‌های هوش مصنوعی حامی صنعت دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را تشکیل داده بود، در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود در کاخ سفید کناره‌گیری خواهد کرد.

واشنگتن پست به نقل از منبعی که از برنامه‌های این مقام آمریکایی مطلع است، نوشت: «سریرام کریشنان به مقامات دولت ایالات متحده اطلاع داده که قصد دارد سمت خود را به عنوان مشاور ارشد سیاست‌گذاری هوش مصنوعی کاخ سفید ترک کند تا یک نهاد خارجی که بر سیاست‌های فناوری تاثیر خواهد گذاشت، تأسیس کند.»

این منبع آگاه به این رسانه آمریکایی افزود: «برنامه‌ریزی برای این ابتکار جدید در مراحل اولیه است، اما هدف آن این است که به این رهبر فناوری اجازه دهد تا همچنان نقش فعالی در واکنش دولت ترامپ به توسعه‌ی هوش مصنوعی ایفا کند.»

پیش از این، مقامات دیگری از دولت ترامپ به دلایل مختلف از جمله جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از سمت خود کناره‌گیری بودند و ظاهرا این زنجیره استعفاها همچنان به دلیل ناکارآمدی دولت ترامپ و تصمیمات شخصی او ادامه دارد.

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آمریکا کاخ سفید استعفا هوش مصنوعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
این استعفا سنت خوبی تو ایران اجرا بشه. همه جای دنیا استعفا دارن ولی اینجا از این میز به اون میز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
0
پاسخ
الحمدالله رب العالمین 🤲
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