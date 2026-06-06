تیم ملی ایران عازم مکزیک شد + عکس

تیم ملی ایران عصر شنبه آنتالیا را به مقصد مکزیک ترک کرد، اما جنجال ویزا هم‌چنان ادامه دارد. ایران در بیانیه‌هایی تند، اقدام آمریکا را «تبعیض آمیز و بالاترین سطح کارشکنی» علیه تیم ملی خواند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاروان ایران امروز(شنبه ۱۶ خرداد) با پرواز ساعت ۱۵:۲۰ آنتالیا را به مقصد مکزیک ترک کرد و قرار است در کمپ تیخوانا مستقر شود.

تیم ملی ایران با وجود کارشکنی آمریکا در صدور ویزا، راهی مکزیک شد.

تنها ۵ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، کاروان تیم ملی ایران سرانجام راهی جام جهانی شد. پرواز تیم ملی بعد از توقف در اسپانیا، بامداد فردا(به‌وقت محلی) وارد مکزیک خواهد شد و تیم در شهر مرزی تیخوانا مستقر می‌شود.

واکنش تند ایران

هم‌زمان با حرکت تیم، تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده بالا گرفته است.

دیروز، تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس از صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال ایران خبر داد و از سفارت کشورش در آنکارا قدردانی کرد.

اما واکنش تهران تند و سریع بود. سفارت ایران در ترکیه با انتشار پستی در همین شبکه، ضمن تکذیب این ادعا، نوشت: چرا نمی‌گویید ویزا برای بخش زیادی از کادر اجرایی و مدیریتی، مشاوران فنی و سایر افرادی که جزیی جدایی‌ناپذیر از تیم ملی هستند رد شده است؟

سفارت ایران تأکید کرده است که این اقدام آمریکا تبعیضی سیاسی و کارشکنی در بالاترین سطح است و این موضوع از طریق فیفا پیگیری خواهد شد.

هم‌چنین فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای خودداری دولت آمریکا در دادن ویزا به برخی اعضای کاروان ایران را غیرورزشی و کاملا سیاسی و مغایر با قوانین بین‌المللی ورزشی خواند.

فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که این موضوع قطعا از طریق فیفا پیگیری خواهد شد و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول‌ وظیفه دارد دریافت ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هم‌اکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آن‌ها نیاز مبرم دارد را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

در ادامه بیانه فدراسیون فوتبال ایران آمده است: میزبان با رفتار تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران محیطی تبعیض‌آمیز و نابرابر را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن.

گفته می‌شود به ۱۲ نفر از کادر تیم ملی ویزای آمریکا ارائه نشده است.