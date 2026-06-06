پیروزی بزرگ بلژیک پیش از دیدار با ایران
تیم ملی فوتبال بلژیک موفق شد در دیداری تدارکاتی تیم ملی فوتبال تونس را با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، از ساعت ۱۶:۳۰ تیم ملی بلژیک همگروهی ایران در جامجهانی ۲۰۲۶، در دیداری تدارکاتی و در ورزشگاه روی بوادوین بروکسل به مصاف تونس رفت که این دیدار تدارکاتی در پایان با نتیجه پنج بر صفر به سود تیم ملی بلژیک به پایان رسید.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک در جامجهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه ۳۱ خردادماه در ورزشگاه سوفی لسآنجلس برگزار خواهد شد.
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