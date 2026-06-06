کاهش مصرف آب باید جدی گرفته شود
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: کاهندههای مصرف آب به طور کلی نقش مهمی را در مدیریت مصرف دارند و نصب آنها میتواند کمک قابل توجهی به کاهش مصرف آب کند.
به گزارش تابناک، عیسی بزرگزاده در پاسخ به این پرسش که آیا عدد ۳۰ درصد کاهش مصرف واقعی است یا خیر، اظهار کرد: با مدیریت مصرف به راحتی میتوانیم بیش از ۳۰ درصد کاهش مصرف داشته باشیم و کاهندهها نقش بسیار مهمی در تحقق این هدف ایفا میکنند.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به نحوه دریافت خدمات نصب کاهندهها در تهران افزود: شهروندان بهویژه در تهران اگر بخواهند از کاهندهها استفاده کنند، کافی است با شماره تلفن ۱۲۲ تماس بگیرند. یکی از گزینهها مربوط به درخواست نصب کاهنده است که از این طریق میتوانند سفارش خود را ثبت کنند. همکاران ما در محل حاضر میشوند و نسبت به نصب اقدام میکنند.
بزرگزاده ادامه داد: هزینه نصب این تجهیزات بهصورت اقساطی و از طریق قبوض آببها کسر میشود و در واقع میزان کاهش مصرف آب، بازپرداخت هزینه نصب را پوشش خواهد داد.
او همچنین درباره مشوقهای در نظر گرفتهشده برای مشترکان خوشمصرف تصریح کرد: برای مشترکانی که زیر الگوی مصرف باشند، اگر در ماههای گرم سال ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش مصرف داشته باشند ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که مشترکان اقدام به نصب کاهندهها نیز کنند، ۳۰ درصد تخفیف دیگر برای آنها اعمال میشود.
بزرگزاده تأکید کرد: این طرح بهشدت به نفع شهروندان است و توصیه میشود مشترکان با ورود جدی به حوزه مدیریت مصرف و نصب کاهندهها، هم در کاهش فشار بر منابع آبی کشور نقشآفرینی کنند و هم از مزایای تخفیفی پیشبینیشده بهرهمند شوند./باشگاه خبرنگاران جوان