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دو بازیکن تیم ملی به ایران بازگشتند

دو بازیکن خط خورده تیم ملی فوتبال همراه با این تیم راهی مکزیک نخواهند شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۱۴
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دو بازیکن تیم ملی به ایران بازگشتند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امید نورافکن و کسری طاهری دو بازیکن تیم ملی همراه تیم ملی به تیخوانا مکزیک سفر نخواهند کرد.

پیش از این امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی اعلام کرده بود که بازیکنان خط خورده می‌توانند همراه با تیم ملی به مکزیک بروند، اما این دو بازیکن قرار است به ایران بازگردند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعتی قبل عازم کمپ اردویی خود در تیخوانا شدند. دیگر بازیکنان خط خورده ایران، هادی حبیبی‌نژاد و امیرحسین محمودی بودند.

همچنین محمد خلیفه با قرار گرفتن در لیست انتظار، تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهد کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی ۲۴ ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد. البته نورافکن هم در لیست انتظار بود تا احتمال حضور او در جام جهانی به طور کلی از بین برود.

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