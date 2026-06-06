در پی وقوع چند انفجار در بحرین، وزارت دفاع این کشور از حمله موشکی و پهپادی خبر دادند.

حمله موشکی و پهپادی به بحرین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع خبری امروز (شنبه) از وقوع انفجار‌هایی در بحرین خبر دادند.

در همین حال، وزارت دفاع بحرین اعلام کرد این کشور هدف حمله سه موشک و چندین پهپاد قرار گرفته است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، سه موشک و چند فروند پهپاد به سمت بحرین شلیک شده‌اند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حمله، منشأ آن و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.