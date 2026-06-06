شهادت سرتیپ ارتش لبنان در حمله اسراییل
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش لبنان صبح امروز از شهادت یک افسر عالیرتبه به همراه دو نظامی دیگر در حمله پهپادی ارتش اسرائیل در جاده الخردلی به النبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.
فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد: «در پی یک حمله وحشیانه و تجاوزکارانه اسرائیل به یک خودروی نظامی در جاده کفرتبنیت ـ الخردلی در استان نبطیه، دو افسر ارتش با درجههای سرتیپ و سروان به همراه یک سرباز به شهادت رسیدند.»
فرماندهی ارتش لبنان تأکید کرد: «ادامه تجاوزات عمدی، وحشیانه و مکرر اسرائیل علیه لبنان، مردم آن و ارتش لبنان، بر استواری، ایمان و عزم ما برای مقابله با این اقدامات تجاوزکارانه میافزاید؛ اقداماتی که با هدف ناکام گذاشتن تمامی تلاشها برای دستیابی به راهحلی جهت بازگرداندن ثبات، برقراری آتشبس فراگیر و خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی لبنان انجام میشود.»
جوزف عون رئیسجمهور لبنان نیز که تاکنون در قبال تجاوزات اشغالگران موضع حداکثر انفعالی در پیش گرفته است، در واکنش به حمله اسرائیل به گشتی ارتش این کشور، این اقدام را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست و تأکید کرد که این حمله در شرایطی صورت گرفته است که بیروت در حال انجام مذاکرات با واشنگتن برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل است.
وی گفت: «هدف قرار دادن گشتی ارتش لبنان از سوی اسرائیل، نقض حاکمیت ملی لبنان به شمار میرود؛ آن هم در حالی که ما در چارچوب مذاکرات با آمریکا برای یافتن راهکاری جهت توقف این تجاوزات تلاش میکنیم.»
رئیسجمهور لبنان همچنین از جامعه جهانی خواست مسئولیتهای خود را در قبال تحولات جاری بر عهده بگیرد و برای پایان دادن به حملات اسرائیل وارد عمل شود.
همزمان منابع لبنانی از حمله یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی در بزرگراه دیرالزهرانی خبر دادند که در نتیجه آن یک نفر جان خود را از دست داد.
در ادامه این حملات، جنگندههای اسرائیلی شهرک السکسیکیه در جنوب لبنان را بمباران کردند. بر اساس گزارشها، این حملات چندین شهید و زخمی بر جای گذاشته است. یکی از حملات خانهای را هدف قرار داد که محل اسکان آوارگان بود.
شهرکهای الصرفند، الزراریه و جویا نیز از دیگر مناطقی بودند که هدف حملات هوایی و پهپادی اسرائیل قرار گرفتند. همچنین پهپادهای اسرائیلی بزرگراه ابوالاسود در مسیر عدلون را بمباران کردند. این حملات در حالی انجام شد که هواپیماهای جنگی و شناسایی اسرائیل بهطور گسترده بر فراز مناطق مختلف جنوب لبنان در حال پرواز بودند.
در کنار تشدید حملات هوایی، ارتش اسرائیل هشدارهای جدیدی برای تخلیه برخی مناطق جنوب لبنان صادر کرد. بر این اساس، از ساکنان شهرک الانصاریه در شهرستان صیدا خواسته شد به مناطق شمال رودخانه الزهرانی منتقل شوند. همچنین هشدارهای مشابهی برای ساکنان عرمتی، مشغره، کفرحونه، سجد و الانصاریه صادر شده و از آنان خواسته شده است هرچه سریعتر این مناطق را ترک کنند.