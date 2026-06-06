علی عبدی چهره‌ای که شبکه افق صداوسیما به عنوان کارشناس می‌آورد در تجمعات شبانه خواستار حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل در واکنش به عدم توقف حمله اسرائیل به لبنان شد و گفت: «...(اسرائیل) غیر از ضاحیه هر جا که دارد اراده می‌کند می‌زند. هنوز بازدارندگی ایجاد نشده. ما قاطعیت نشان نمی‌دهیم... دشمن شصت دهکده جنوب لبنان را با خاک یکسان کرده... بعد ما بیانیه می‌دهیم اگر چنین بشود، چنان خواهیم کرد. خب بشین تا چنان بکنید. چنان هم نمی‌کنید. تا الان هم نشان ندادید. عزیزان ما تا حالا برای اینکه پاسخ دشمن را بدهند بارها پای لانچر رفتند؛ متوقف شان کردند. چرا متوقف‌شان کردند؟ یک بار به دشمن صلابت و قاطعیت‌تان را نشان بدهید. عدم ترس تان را نشان بدهید. نشان بدهید مذاکره برایتان مهم نیست. دشمن بفهمد مذاکره برایتان مهم نیست.»