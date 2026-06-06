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کد خبر:۱۳۷۷۲۶۸
کد خبر:۱۳۷۷۲۶۸
10529 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

عدم ترس‌تان را نشان دهید؛ چرا عزیزان ما را پای لانچر متوقف کردید؟!

علی عبدی چهره‌ای که شبکه افق صداوسیما به عنوان کارشناس می‌آورد در تجمعات شبانه خواستار حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل در واکنش به عدم توقف حمله اسرائیل به لبنان شد و گفت: «...(اسرائیل) غیر از ضاحیه هر جا که دارد اراده می‌کند می‌زند. هنوز بازدارندگی ایجاد نشده. ما قاطعیت نشان نمی‌دهیم... دشمن شصت دهکده جنوب لبنان را با خاک یکسان کرده... بعد ما بیانیه می‌دهیم اگر چنین بشود، چنان خواهیم کرد. خب بشین تا چنان بکنید. چنان هم نمی‌کنید. تا الان هم نشان ندادید. عزیزان ما تا حالا برای اینکه پاسخ دشمن را بدهند بارها پای لانچر رفتند؛ متوقف شان کردند. چرا متوقف‌شان کردند؟ یک بار به دشمن صلابت و قاطعیت‌تان را نشان بدهید. عدم ترس تان را نشان بدهید. نشان بدهید مذاکره برایتان مهم نیست. دشمن بفهمد مذاکره برایتان مهم نیست.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ اسرائیل و لبنان جنگ منطقه ای نقض آتش بس حمله اسرائیل به جنوب لبنان بمباران جنوب لبنان حمله اسرائیل به لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۴۰
انتشار یافته: ۱۴
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
62
208
پاسخ
این دونفر اونقدر نامحبوب هستند که حتی ویدیوشان هم باز نمیشه!!!
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
فکر کردی چون تو دوست نداری پس همه دوست ندارند. شما خودتی فقط. همه نیستید. فقط توی نظرات بگو من. نگو همه.
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
دوست دارم امید حرفت حق بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
28
194
پاسخ
یعنی اندازه یه بچه مدرسه ای فکر نمی‌کنند.فقط جلو پای خودشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
156
65
پاسخ
لبنان خاکریز ایرانه . از دستش بدیم حمله ی بعدی قطعی است . شعار نه غزه نه لبنان طراحی شد تا برسند به دو جنگ دوازده و چهل روزه . آنهایی هم که تا نام لبنان می آید کهیر می زنند ، همانهایی هستند که معتقدند وقایع تاریخی ، تاریخ گذشته شده اند و ارزش عبرت گرفتن نداره .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
22
167
پاسخ
این قاسمیان همونی بود که داستان سفارت عربستان را پیش آورد ؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
87
30
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
27
161
پاسخ
اینا رو بفرستید بروند لبنان همونجا از نزدیک پدر اسراییل را در بیاورند همه راحت بشیم این بنده خداها را اینقدر اذیت نکنید یکی یک لانچر بدید بهشون برن لبنان رو از دست این صهیونهای عوضی نجات بدن
ناشناس
|
France
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
57
38
پاسخ
بالاخره ما در جنگ هستیم یا نیستیم ؟ خب راست میگه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
84
پاسخ
همین آقا یادش رفته که می گفت مگه جنگ با اسرائیل، بازی پلی استیشن است ....؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
17
109
پاسخ
نفاق کامل در صدا وسیمای میلی جبلی - جلیلی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خیلی صداوسیمای خوبیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
17
پاسخ
صدا وسیما خودش یکی از موش دوانهای سیاسیه و شبکه افق که دیگه استاد خنجر از پشت زدنه
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