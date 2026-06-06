نبض خبر
عدم ترستان را نشان دهید؛ چرا عزیزان ما را پای لانچر متوقف کردید؟!
علی عبدی چهرهای که شبکه افق صداوسیما به عنوان کارشناس میآورد در تجمعات شبانه خواستار حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل در واکنش به عدم توقف حمله اسرائیل به لبنان شد و گفت: «...(اسرائیل) غیر از ضاحیه هر جا که دارد اراده میکند میزند. هنوز بازدارندگی ایجاد نشده. ما قاطعیت نشان نمیدهیم... دشمن شصت دهکده جنوب لبنان را با خاک یکسان کرده... بعد ما بیانیه میدهیم اگر چنین بشود، چنان خواهیم کرد. خب بشین تا چنان بکنید. چنان هم نمیکنید. تا الان هم نشان ندادید. عزیزان ما تا حالا برای اینکه پاسخ دشمن را بدهند بارها پای لانچر رفتند؛ متوقف شان کردند. چرا متوقفشان کردند؟ یک بار به دشمن صلابت و قاطعیتتان را نشان بدهید. عدم ترس تان را نشان بدهید. نشان بدهید مذاکره برایتان مهم نیست. دشمن بفهمد مذاکره برایتان مهم نیست.»
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ اسرائیل و لبنان جنگ منطقه ای نقض آتش بس حمله اسرائیل به جنوب لبنان بمباران جنوب لبنان حمله اسرائیل به لبنان
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این دونفر اونقدر نامحبوب هستند که حتی ویدیوشان هم باز نمیشه!!!
پاسخ ها
امیر| |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
مجید| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
لبنان خاکریز ایرانه . از دستش بدیم حمله ی بعدی قطعی است . شعار نه غزه نه لبنان طراحی شد تا برسند به دو جنگ دوازده و چهل روزه . آنهایی هم که تا نام لبنان می آید کهیر می زنند ، همانهایی هستند که معتقدند وقایع تاریخی ، تاریخ گذشته شده اند و ارزش عبرت گرفتن نداره .
اینا رو بفرستید بروند لبنان همونجا از نزدیک پدر اسراییل را در بیاورند همه راحت بشیم این بنده خداها را اینقدر اذیت نکنید یکی یک لانچر بدید بهشون برن لبنان رو از دست این صهیونهای عوضی نجات بدن
همین آقا یادش رفته که می گفت مگه جنگ با اسرائیل، بازی پلی استیشن است ....؟!
نفاق کامل در صدا وسیمای میلی جبلی - جلیلی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷