پایان فعالیت باند فروش اینترنتی لوازم سرقتی خودرو
به گزارش تابناک به نقل از مهر، رسیدگی به این پرونده پس از شکایت چندین شهروند آغاز شد. شاکیان اعلام کرده بودند که لوازم و تجهیزات خودروهایشان به سرقت رفته و بخشی از این اقلام در پلتفرمهای خرید و فروش اینترنتی برای فروش عرضه میشود.
با تشکیل پرونده، تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسیهای فنی و اطلاعاتی نشان داد فردی با استفاده از هویتهای جعلی در یکی از پلتفرمهای فروشگاهی اقدام به خرید و فروش لوازم و تجهیزات خودرو میکند و احتمالاً در چرخه خرید اموال مسروقه نقش دارد.
کارآگاهان پس از جمعآوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی، موفق شدند مخفیگاه این فرد را در محله شهرک ولیعصر (عج) شناسایی کنند. در ادامه، متهم طی یک عملیات ضربتی دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
متهم در جریان بازجوییها به خرید و فروش اموال مسروقه اعتراف کرد و خود را مالخر لوازم سرقتی خودرو معرفی کرد. وی همچنین در اظهارات خود از همکاری با سه سارق حرفهای پرده برداشت و اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت آنها در اختیار پلیس قرار داد.
با به دست آمدن این سرنخها، کارآگاهان تحقیقات خود را گسترش داده و مخفیگاه سه متهم دیگر را شناسایی کردند. در ادامه، هر سه متهم طی سه عملیات جداگانه دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
متهمان در بازجوییهای انجامشده به سرقت لوازم و تجهیزات خودرو و فروش اموال سرقتی به مالخرها از طریق بسترهای اینترنتی اعتراف کردند و جزئیاتی از شیوه فعالیت مجرمانه خود را در اختیار مأموران قرار دادند.
بر اساس این گزارش، پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی، هر چهار متهم برای ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به دادسرا معرفی شدند.