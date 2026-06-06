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مسیر جایگزین پل B1 به مرحله اجرا رسید

هنوز جای خالی ۱۴ بمب روی بتن‌های پل شهید رئیسی پیداست، اما از آن طرف بولدوزرها شروع به کار کرده‌اند. استاندار البرز دستور داده تا مسیر جایگزین پل B1 که در جنگ رمضان هدف حملات دشمن قرار گرفت، در سریع‌ترین زمان احداث شود تا مردم پشت ترافیک نمانند.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۶۱
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2442 بازدید
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مسیر جایگزین پل B1 به مرحله اجرا رسید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هنوز از کنار پل شهید رئیسی (B۱) که رد می‌شوی، جای خالی موشک‌ها روی عرشه پل یادآور آن شب‌های وحشتناک رمضان است. شب‌هایی که دشمن صهیونیستی در دو مرحله، ۱۴ بمب سنگرشکن را بر پیکره این پل فرود آورد تا شریان تردد کرج را قطع کند. اما امروز، اینجا نه خبری از خاک‌خوری است و نه تسلیم. بولدوزر‌ها و ماشین‌آلات سنگین در کنار پل صف کشیده‌اند.

«من شخصاً پای کار ایستاده‌ام تا این مسیر هرچه زودتر باز شود.» این را مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در حاشیه بازدید از عملیات احداث مسیر جایگزین به خبرنگار فارس می‌گوید. او با اشاره به تکه‌های خرد شده بتن پل که هنوز کنار جاده ریخته شده، ادامه می‌دهد: «دشمن فکر کرد با زدن این پل می‌تواند زندگی مردم را مختل کند، اما امروز با قدرت بیشتری مسیر جایگزین را می‌سازیم.»

چند متر آن طرف‌تر، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با کلاه ایمنی میان کارگران راه رفته و نظاره‌گر عملیات خاک‌برداری است. صدای بیل مکانیکی اجازه حرف زدن به راحتی نمی‌دهد. او کمی نزدیک‌تر می‌شود و می‌گوید: «این مسیر موقت در مجاورت پل اصلی احداث می‌شود. به محض اینکه بازسازی پل تمام شود، مسیر را جمع می‌کنیم، اما تا آن روز مردم با کمترین ترافیک رفت و آمد خواهند کرد.»

یکی از کارگران که صورتش از آفتاب سوخته، بیل را زمین می‌گذارد و می‌گوید: «شب عملیات موشکی، من اینجا بودم. دیدم که پل چطور ترک خورد. حالا می‌بینم که دارد دوباره جان می‌گیرد. این یعنی ما تسلیم نمی‌شویم.» حرفش که تمام می‌شود، برمی‌گردد سر کارش.

صفری در میان سروصدای ماشین‌آلات می‌گوید: «عملیات احداث این مسیر با دستور مستقیم استاندار و با همکاری راهداری و سایر دستگاه‌ها آغاز شده. همه پای کارند تا مردم در ترافیک نمانند.» او تأکید می‌کند: «این پروژه نشانه‌ای از عزم جدی استان برای عبور از بحران‌هاست.»

نزدیک غروب است و خورشید میان دود و غبار کارگاه گم می‌شود. اما آن چه در این میان خودنمایی می‌کند، چهره مردانی است که نه از بمب می‌ترسند و نه از تهدید. آنها مشغول ساختن مسیری هستند برای فردایی که دشمن دوست ندارد ببیند. فردایی که پل B۱ دوباره سر پا می‌شود، محکم‌تر از همیشه.

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پل b1 پل شهید رئیسی بمب سنگرشکن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
جواد
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
25
پاسخ
اینکه این پل با دستورمستقیم شخص دونالدترامپ هدف قرارگرفت وبعدهم با وقاحت تمام فیلم آنرا در شبکه شخصی خود منتشرکرد نشان میدهد که این بدبخت یک دیوانه روانپریش است .خاک برسر امریکاییها با این پریزیدنتشان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تو عملا داری به کلی غربزده توهین می کنی .
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