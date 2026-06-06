تصویر محمدنادری و همسرش در اکران این سریال
بازیگر شمعدونی و تازه عروسش در مراسم اکران سریال را ببینید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۶۰| |
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به گزارش تابناک؛ محمد نادری، بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون که با بازی در سریال «شمعدونی» به شهرت رسید، در اکران سریال «کلینیک رویا» همراه با همسرش حضور پیدا کرد. حضور این زوج در مراسم اکران، توجه حاضران و عکاسان را به خود جلب کرد.
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محمد نادری حتما باید پیش جراح بینی همسرش بره .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
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۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
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۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
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