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تصویر محمدنادری و همسرش در اکران این سریال

بازیگر شمعدونی و تازه عروسش در مراسم اکران سریال را ببینید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۶۰
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8338 بازدید
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۶
تصویر محمدنادری و همسرش در اکران این سریال

به گزارش تابناک؛ محمد نادری، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون که با بازی در سریال «شمعدونی» به شهرت رسید، در اکران سریال «کلینیک رویا» همراه با همسرش حضور پیدا کرد. حضور این زوج در مراسم اکران، توجه حاضران و عکاسان را به خود جلب کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
2
پاسخ
محمد نادری حتما باید پیش جراح بینی همسرش بره .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شما فکر اخلاق خودت باش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
دماغشون به ما ربطی نداره. خانمش حجاب رو رعایت نکرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
متاسفانه این بین سلبریتیها یه فرهنگ شده که خانمشون رو بدون حجاب صحیح بیارن جلوی دوربین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
این همه بی حجاب در تجمعات شبانه آمدند و تابناک مطلب منتشر کرد، حالا گیر دادین به حجاب این خانم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بی حجابای تجمعات گمنام هستند. و البته اونها هم لازمه حجاب شرعی رو رعایت کنن ولی یه سلبریتی مشهوره و تاثیر عملش بیشتره
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