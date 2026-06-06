تصویر محمدنادری و همسرش در اکران این سریال

به گزارش تابناک؛ محمد نادری، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون که با بازی در سریال «شمعدونی» به شهرت رسید، در اکران سریال «کلینیک رویا» همراه با همسرش حضور پیدا کرد. حضور این زوج در مراسم اکران، توجه حاضران و عکاسان را به خود جلب کرد.